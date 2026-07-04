Evacuado en helicóptero un escalador madrileño accidentado en Mirones - 112 CANTABRIA

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado este sábado a un escalador madrileño de 35 años accidentado en Molino Sur, una vía de escalada deportiva ubicada en Mirones, en el municipio de Miera.

El hombre, natural de Madrid pero residente en Santander, se ha caído desde unos cuatro metros de altura, por motivos desconocidos, y ha sufrido un fuerte traumatismo lumbar.

Sus acompañantes han avisado al Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria, que ha movilizado al helicóptero y a bomberos del Gobierno regional destacados en el Parque de Villacarriedo.

Tras una primera valoración por parte del médico de la aeronave, el accidentado ha sido estabilizado y porteado en camilla, con la ayuda de los bomberos, hasta el lugar más seguro para poder izarlo al helicóptero mediante una operación de grúa.

Dada la complejidad de la zona, los bomberos han tenido que realizar desbroces de vegetación para garantizar la seguridad de la maniobra, en la que han intervenido dos rescatadores de la aeronave.

Una vez a bordo, el hombre ha sido trasladado al Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, donde esperaba una ambulancia del 061 Cantabria para llevarlo al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el Ejecutivo regional.