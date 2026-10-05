Evacuado en helicóptero un ganadero herido en Cosío al caerse a una zona muy escarpada

Imagen de la zona del accidente
Imagen de la zona del accidente - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 17:11
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SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) - El helicóptero del Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria ha rescatado en Cosío (Rionansa) a un ganadero de 49 años que presentaba un politraumatismo por una caida en una zona muy escarpada.

Un rescatador y un médico del 112 han descendido hasta la zona en la que se encontraba el herido para prestarle una primera atención de urgencia y, posteriormente, asegurarle en una camilla con la ayuda de vecinos.

El ganadero ha sido izado a la aeronave en una grúa y evacuado, bajo supervisión facultativa, hasta el aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia del 061, que le ha llevado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

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