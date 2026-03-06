Evoluciona favorablemente la joven herida en El Bocal, que permanece estable en el hospital

Equipos de rescate trabajan en el lugar de los hechos.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La joven de 19 años natural de Elvillar (Álava), que resultó herida grave cuando el martes colapsó la pasarela de El Bocal mientras la atravesaba con otros seis compañeros del CIFP La Granja, todos los cuales fallecieron, sigue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde permanece estable, y su evolución es favorable.

Así lo ha informado este viernes el Gobierno de Cantabria, que ha indicado que el siguiente parte médico sobre el estado de la joven se remitirá el lunes.

La paciente, con iniciales A.R.V., permanece desde el día del accidente en la Unidad de Politrauma del Servicio de Medicina Intensiva.