El expedáneo de Fontibre asegura que no se quedó "ni un euro" y el fiscal rebaja a 4 años la petición de cárcel

El expedáneo de Fontibre declara en el juicio con jurado contra él por malversación, en la Audiencia de Cantabria - EUROPA PRESS

El juicio por malversación de 72.000 euros ha quedado visto para veredicto SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Concejo Abierto de Fontibre entre 2003 y 2015, José Ricardo Escalada (PP), se ha declarado "inocente" este miércoles en la Audiencia Provincial de Cantabria en el juicio con jurado contra él por malversación, en el que ha asegurado que durante su mandato no se apoderó "de nada" de la entidad local, "ni un euro", ha remachado.

En la sesión, que se celebra esta semana en la Sección Primera y que ha quedado vista para veredicto, el fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y ha rebajado la pena inicialmente solicitada para el expedáneo, de cinco a cuatro años de prisión y de once a diez de inhabilitación, al entender que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en esta causa, enjuiciada más de una década después de la denuncia, interpuesta por su sucesor en el cargo, del PSOE y ya fallecido.

Mientras, la acusación particular, que ejerce el pueblo, ha elevado a definitivo su escrito provisional, manteniendo así su petición de seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversar 72.000 euros mediante extracciones en metálico y extensión de cheques de la cuenta del Concejo sin acreditar, de los que adeudaría más de 52.700 euros.

De su lado, la defensa se ha ratificado en la absolución de su cliente, al entender que no existe "ni la más mínima prueba de cargo contra él, ni siquiera indiciaria". "No se ha quedado ni un céntimo" de las arcas públicas, ha abundado el abogado del procesado, que ya fue absuelto de un delito de falsedad documental juzgado igualmente en esta Audiencia.

En esta jornada, también ha comparecido el perito encargado de analizar la contabilidad de Fontibre en el periodo objeto de este pleito, en el que detectó "ciertas anomalías" pese a que siempre "tiene que cuadrar" y todos los ingresos y gastos deben estar "justificados". En este sentido, ha indicado que los pagos por obras y servicios en metálicos alegados por el implicado y su abogado es algo que "se desvía" de la normativa, aunque ha admitido que en esa época era "muy común".

Lo que no ha visto este profesional es "ningún desvío" de dinero de las cuentas de la pedanía a las de su entonces alcalde, y "ninguna evidencia de ningún tipo" en este sentido, aunque ha precisado que tampoco era su "función" averiguar ese extremo.

Por lo demás, han declarado los testigos pendientes de hacerlo, entre ellos el que era y sigue siendo alcalde de la Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, también del PP y propuesto por la defensa, que ha coincidido asimismo en que entonces era una "práctica habitual" hacer "pagos en mano" a los operarios según terminaban las labores, aunque ha matizado que "tenía que haber factura".

Al margen, ha testificado -por videoconferencia- que Escalada era "el típico" pedáneo que hacía la gestión propia de estos responsables, y ha considerado que llevaba una "vida normal", como cualquier otro ganadero del Valle. Así, según "comentarios" del pueblo, se trata de un juicio "personal y político", basado -según ha comentado- en malas relaciones de vecinos y rivalidades de diferentes partidos.

En el plenario se ha leído además la declaración que hizo en fase de instrucción el denunciante y sucesor del pedáneo acusado, el socialista José Luis Macho, que también llevó a juicio al 'popular' por agresión y que igualmente fue absuelto.

En esa citación, en la que admitía que hace dos décadas él también pagaba en mano, indicaba que cuando se presentó a las elecciones para acceder al cargo se enteró de que "faltaba dinero" de la etapa anterior por un "cartel en una marquesina" que así lo advertía, de ahí que decidiera comprobar la contabilidad al ocupar el puesto y denunciar los hechos.