Experta apuesta por la gestión del territorio para evitar los incendios forestales - UC

TORRELAVEGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Cantabria Virginia Carracedo dará este martes, 14 de julio, la charla 'El fuego en el paisaje cantábrico: historia, usos tradicionales y problemática actual', en la que apostará por centrar los esfuerzos en la gestión del territorio para evitar los incendios forestales, ya que la presencia de vegetación hace que sean más potentes y peligrosos y que los medios no puedan sofocar el fuego.

Desde las 19.00 horas, la Casa de Cultura de Torrelavega acogerá esta ponencia que forma parte de la programación de los Cursos de Verano de la UC, y cuyo acceso es libre y gratuito, ha informado la UC.

Carracedo repasará el origen "hace miles de años" de una práctica tradicional de uso controlado del fuego en el ámbito agrícola y ganadero de Cantabria, que en los últimos tiempos se ha transformado "por la acumulación de vegetación, el abandono de los usos tradicionales y unas condiciones climáticas favorables para la propagación de los incendios", ha enumerado.

Con el patrocinio de la Consejería de Desarrollo Rural, la ponencia, en lugar de buscar "quién provoca la chispa", pondrá el foco en "porqué cada vez más los territorios reúnen las condiciones para transformarse en una tragedia", ha explicado la profesora, quien ha lamentado que "los incendios son un reflejo del abandono del mundo rural y supone la desaparición de los paisajes tradicionales".

Según ella, los grandes incendios no se explican solo por la chispa que los origina, sino por las condiciones del territorio. "Hay que dejar de poner el foco en quién lo origina, y analizar qué condiciones tienen esos territorios donde se producen los incendios, porqué ahora son territorios más vulnerables al fuego", ha insistido.

Si bien en Cantabria "no son habituales los grandes incendios", Carracedo sí ha advertido que en los últimos 70 años se ha duplicado la superficie arbolada, lo que deriva en montes y caminos cerrados y pueblos donde la vegetación llega hasta las casas.

"Los pequeños fuegos en parte de nuestro territorio nos han mantenido a salvo de los grandes incendios, pero en zonas de Cantabria como el Sur o Liébana, donde no son tan frecuentes los incendios pequeños, el riesgo es mayor", ha señalado.

Además, ha sostenido que culpar a un sector de las acciones de unas personas "es un error que cometemos continuamente en Cantabria

"Cada vez hay más gente viviendo en contacto con la superficie forestal, como ha ocurrido en Almería, lo que multiplica el riesgo", ha añadido. Por ello aboga por "la prevención", entendida como una mayor dotación de medios humanos y materiales y también en trabajar con la población para que sepa lo que hay que hacer en caso de incendio. Unos planes de emergencia "que Cantabria no tiene", ha afirmado.

"El problema actual es que seguimos pensando que los grandes incendios de otros puntos de España aquí no se van a producir por nuestro clima, pero no estamos exentos de que ocurran desgracias", ha dicho.

Por último, ha indicado que el fuego "no es solo una emergencia ambiental, es una cuestión de ordenación el territorio, de despoblación rural, de cambio de usos de los suelos y adaptación a unas condiciones vinculadas al cambio climático cada vez más presente".