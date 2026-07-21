Experto alerta de los riesgos de los microplásticos en la salud humana

Nicolás Olea, doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad de Granada, experto en la exposición a microplásticos y el riesgo sobre la salud humana - UC

TORRELAVEGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nicolás Olea, doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad de Granada, ha advertido de que hoy en día "todo es plático" y ha alertado al respecto de los riesgos para la salud humana de la sobreexposición a estas sustancias.

"Sus compuestos tóxicos han llegado a la pared intestinal y a los pulmones", ha aseverado este experto con motivo de la conferencia que impartirá este miércoles en Torrelavega, organizada dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) y en la que detallará cómo afecta a la salud el uso del plástico en la ropa, la alimentación o la construcción.

Y es que como ha recalcado Olea, en la actualidad prácticamente todos los productos de uso diario contienen plástico, desde biberones hasta latas de conserva, pasando por cosmésticos y ropa. "Hasta las mascarillas que durante más de un año todos tuvimos que llevar puestas por la pandemia", ha apostillado.

Ante esto, en la charla denominada 'Plásticos y salud humana' que pronunciará a partir de las 19.00 horas de este 22 de julio en la Casa de Cultura de Torrelavega, tratará de responder a la pregunta: ¿qué hacen esos fragmentos de microplásticos dentro de las células y qué consecuencias tiene la presencia de este tóxico sobre la salud cuando traspasa la pared intestinal o cuando llegan a los pulmones?.

La sesión, abierta al público y de acceso libre, será impartida por este catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, uno de los mayores expertos nacionales en tóxicos ambientales y en la exposición al plástico.

"La gente no se da cuenta de que todos vamos vestidos de plástico, de poliester, que es lo mismo que una botella de refresco de litro y medio", compara. Y añade que es algo que "se está incorporando a todo: a los juguetes, al empaquetado de alimentación, a la construcción con los nuevos materiales".

Se trata de un derivado del petróleo que comenzó a usarse en los años 60 y que ha tenido un crecimiento "enorme" en todas sus aplicaciones. Así, se ha pasado de un consumo cero a los actuales 450 millones de toneladas de producción al año y se calcula que para el año 2050 se gastarán unos 1.800 millones de toneladas de plástico en objetos de consumo, embalajes y, sobre todo, en ropa.

El también coordinador del Grupo Medioambiente y Endocrinología (Gemaseen), de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y socio fundador de la International Academy of Environmental Medicine (IAEM) se ha referido a estudios e investigaciones que han detectado la presencia de plásticos microscópicos en la placenta, la mama, la sangre circulante, el cerebro, el hígado y "en todos los órganos".

Y ha apuntado que la consecuencia más frecuente sobre la salud humana es la inflamación y estrés oxidativo porque "lo que más hay en la pared intestinal es plástico, poliester". Así, el reto actual es evitar los 'disruptores endocrinos', que son "químicos para siempre" que el cuerpo humano no puede eliminar por sí solo.