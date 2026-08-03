Experto en ciberseguridad advierte que la identidad del ser humano "hoy más que nunca está en riesgo"

Kyung-Shick Choi y Marlon Mike Toro-Alvarez. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fundador del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (Center for CIC), Marlon Mike Toro-Alvarez, ha advertido que la identidad de cada individuo, de cada ser humano, "hoy más que nunca está en riesgo".

Así lo ha manifestado el experto este lunes en declaraciones a la prensa en Santander, con motivo del curso de verano 'Ciberseguridad y tecnologías avanzadas' que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El curso, que se desarrolla del 3 al 7 de agosto, cuenta con la participación del director del Centro para la Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen (Center for CIC), Kyung-Shick Choi, quien abordará las estructuras cibercriminales, la inteligencia artificial y el ciberespionaje.

Choi ha indicado que los dispositivos inteligentes también son un "gran peligro" para la sociedad. Y es que, ha explicado, cada vez que sale una nueva tecnología, los cibercriminales estudian cómo "hacer daño" a la sociedad con la misma.

Por ello, tanto el director como en fundador del Centro ven importante estudiar desde la parte científica esta "mente criminal" para poder ser más "rápidos" a la hora de reaccionar e incrementar la capacidad de respuesta a los ciberataques.

Marlon Mike Toro-Alvarez ha señalado quem como individuos, "estamos entregando mucha información a internet", a veces de manera "muy inocente", y hay modelos que están tratando de replicar ese comportamiento humano.

En este sentido, ha apuntado que "internet fue creada para compartir datos, no para proteger datos".

Además, se ha referido a otros riesgos de seguridad digital que en la actualidad afectan a las infraestructuras de las naciones e impactan en la sociedad, como el apagón eléctrico que sucedió en España el 28 de abril de 2025 o los intentos de incrementar la cantidad de químicos dentro del agua potable en "muchas empresas" de Estados Unidos.

También se ha referido a los crímenes interpersonales en el ciberespacio, donde los escenarios de violencia doméstica "hoy en día se están moviendo hacia ese escenario digital".

Finalmente, el experto el ciberseguridad ha avisado de que, en la actualidad, los modelos de inteligencia artificial pueden ser "envenenados" y afectar a las compañías que ha implementado sus modelos para, supuestamente, automatizar o mejorar sus capacidades de respuesta.

DIEZ PERFILES CIBERCRIMINALES

Para Marlon Mike Toro-Alvarez, contener el cibercrimen o dar una respuesta en materia de ciberseguridad no es solo una responsabilidad técnica, sino que también necesita de una multidisciplinaridad, que es el enfoque de la ciencia contra el cibercrimen, conocida como la cibercriminología.

Así, ha puesto en valor la importancia de entender las motivaciones humanas de estos ciberataques. En este punto, ha indicado que tras investigar en cárceles a delincuentes capturados se han encontrado con diez perfiles cibercriminales, testados científicamente.

Y es que, ha destacado, cuando se conoce un poco más al adversario se pueden diseñar estrategias de prevención, no solo para contener y hacer más seguros los teléfonos, sino también para evitar el "comportamiento desviado" de estos "enemigos de la sociedad".

LANZA LA HERRAMIENTA ASTRAIA EN ESPAÑOL

Por otro lado, Toro Álvarez ha indicado que en el curso que se desarrolla esta semana en la UIMP se va a lanzar la herramienta de simulación Astraia, por primera vez en castellano, con la que los estudiantes van a poder consultar el tráfico del cibercrimen en red.

Se trata de una herramienta que puso en marcha el Consejo Nacional de Jueces de Estados Unidos, solo para jueces, y que también se ha distribuido en Alemania.

En este punto, el fundador ha apostado por capacitar en cibercriminología y llevar el conocimiento a todas las personas, no solo los técnicos, ya que "una sola denuncia puede ir uniendo otro granito y otro granito y podemos dar con esas grandes estructuras de crimen organizado".

"Los estados no van a ser suficientes para contener una amenaza tan grande asistida por la tecnología como está sucediendo", ha aseverado el experto, que ha indicado que se necesita desde víctimas hasta abogados, psicólogos, economistas, antropólogos o filósofos.