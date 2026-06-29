Expertos advierten que la mitad de los pacientes con migraña en Cantabria permanecen sin diagnosticar

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SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Julio Pascual, responsable de la Unidad de Migraña del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha alertado sobre el infradiagnóstico de la migraña en Cantabria puesto que "el 12% de la población cumple criterios clínicos de migraña" y "la mitad de los pacientes con migraña no están diagnosticados".

El especialista ha hecho estas afirmaciones durante el taller 'Hacer visible la migraña: del abordaje clínico al impacto social y económico', celebrado en el marco de las XVIII Jornadas de Gestión y Evaluación en Salud, organizadas por la Fundación Signo con la colaboración de la compañía Teva, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de visibilizar esta enfermedad neurológica altamente discapacitante.

Según ha informado este lunes la organización del taller, entre las causas del infradiagnóstico, los expertos han identificado tanto la normalización de los síntomas por parte de los pacientes como la falta de sensibilización sobre el verdadero impacto de la enfermedad, ya que "muchas personas conviven durante años con episodios recurrentes de dolor sin consultar a un profesional sanitario o sin recibir un diagnóstico adecuado", ha explicado la doctora Olga Vélez, del Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y paciente de migraña.

En este sentido, Pascual ha reconocido que "el médico en general no da la importancia que se merece a la migraña porque no estamos familiarizados, en ocasiones, con los criterios diagnósticos de la migraña y el diagnóstico diferencial con otras cefaleas", lo que ha contribuido a que los retrasos diagnósticos y las dificultades para acceder a tratamientos específicos agraven la carga que soportan los pacientes.

La experiencia de los afectados refleja las consecuencias de esta realidad, como la de la doctora Vélez, quien ha recordado que su diagnóstico se retrasó más de dos años debido a una presentación clínica poco habitual.

Para quienes conviven con esta enfermedad, las consecuencias van mucho más allá del dolor físico, como ha manifestado una paciente participante en la jornada al afirmar que "yo la llamo la amenaza fantasma. Nunca sabes cuándo se va a manifestar, aunque eres plenamente consciente de que está ahí acechándote. A nivel personal dejas de hacer planes por miedo a no poder cumplirlos y, a nivel profesional, vives con el temor constante de que una crisis te impida desarrollar tu trabajo con normalidad".

Los especialistas han reclamado una coordinación más ágil entre diferentes servicios involucrados en el manejo de los afectados, como Neurología, Atención Primaria, Enfermería y Farmacia Comunitaria, que permita "optimizar el seguimiento de los pacientes, resolver dudas clínicas mediante sistemas de e-consulta y facilitar el acceso a tratamientos innovadores cuando estén indicados", y han subrayado que una de cada cuatro consultas en Neurología es por cefalea, y la mayoría, por migraña.

Los expertos han reconocido que la incorporación de nuevas opciones terapéuticas ha supuesto un avance significativo para muchos pacientes con migraña frecuente o refractaria, que han mejorado "de forma notable" su calidad de vida, aunque consideran necesario seguir trabajando para garantizar un acceso más rápido y equitativo a estas alternativas terapéuticas.

Por su parte, los pacientes han insistido en que el impacto funcional de la enfermedad debe tener un mayor peso en la toma de decisiones sanitarias, concluyendo que "a menudo se mide el número de crisis o la intensidad del dolor, pero se habla poco de los días de vida que pierdes, de las actividades que no puedes hacer o de las veces que sigues adelante arrastrándote porque no te queda otra opción. Lo que queremos es recuperar nuestra vida", han subrayado.