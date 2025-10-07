Expertos y empresas se congregan en Santander para reflexionar sobre los retos y oportunidades de la IA

Arasti apuesta por un cambio en el modelo productivo de la región hacia sectores "con mayor valor añadido y que creen más empleo"

Expertos, empresas y representantes institucionales se reúnen este martes y miércoles en el III Congreso Santander Inteligencia Artificial (SIA) para reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea esta herramienta en el presente y futuro de la sociedad.

Organizado por El Diario Montañés con el patrocinio del Gobierno de Cantabria -a través de la Consejería de Innovación y SODERCAN- y la colaboración del Ayuntamiento de Santander, el evento cuenta con ponentes entre los que destacan expertos de Amazon Web Services, Google Cloud, vLex, Grupo Vocento, Mediapro, decide4AI, divulgadores tecnológicos de la IA o el director de Cohorte Cantabria, que abordarán cuestiones como la aplicación de la IA en la toma de decisiones, el periodismo, la medicina, la ética tecnológica o la innovación aplicada.

Para ello, congregará a especialistas locales, nacionales e internacionales de empresas tecnológicas, medios de comunicación, universidades y centros de investigación.

El consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio, Eduardo Arasti; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han inaugurado esta mañana el congreso.

En su intervención, Arasti ha apostado por dar un cambio en el modelo productivo de la región hacia sectores, como los tecnológicos, "con mayor valor añadido y que creen más empleo".

También ha defendido las políticas puestas en marcha esta legislatura por el Gobierno de Cantabria para atraer inversión, promover el emprendimiento empresarial y fomentar la innovación, entre las que ha destacado la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria, "para que los emprendedores tengan suficiente dinero para invertir en sus proyectos empresariales", y la puesta en marcha de la Ley de Simplificación Administrativa porque "los emprendedores y los empresarios necesitan tiempo para pensar y formarse".

En este sentido, ha destacado la apuesta de su departamento por impulsar la formación en las tecnologías de la información y la comunicación con la puesta en marcha de una serie de medidas como el Programa de Hibridación en Competencias Digitales en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), que es "pionero" en España a la hora de formar a los estudiantes en competencias digitales para que, una vez que finalicen sus estudios universitarios de cualquier materia, puedan dedicarse a una empresa tecnológica.

También ha puesto en valor la primera edición del Curso Universitario de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, que utiliza de manera masiva la IA; y la I Agenda Digital de Cantabria, "la hoja de ruta" del Ejecutivo con 88 proyectos que implican una inversión de 400 millones de euros, y de los que ha destacado el Centro de Ciberseguridad de Cantabria.

Arasti ha asegurado que las medidas de su Gobierno "ya están dando resultados" y, fruto de ello, "Cantabria es la comunidad autónoma con la tasa de paro más baja de España, lo que aumenta la confianza empresarial, la inversión y el número de empresas".

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha subrayado que el SIA "no es un congreso más", sino un espacio de diálogo y reflexión que permite imaginar "qué futuro nos depara la IA y hasta dónde podemos llegar con la tecnología".

"La IA ha dejado de ser una expectativa lejana para convertirse en una realidad que impulsa el progreso de nuestras empresas, fortalece los servicios públicos y genera nuevas oportunidades de empleo", ha añadido.

Igual ha celebrado la creación del nuevo Clúster Stella IA Cantabria, un proyecto industrial que se estructura en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y sus posibilidades de negocio, y ha destacado que la unión de estas empresas es "la mejor vía para" atraer talento, impulsar proyectos estratégicos y fortalecer el tejido productivo de la comunidad.

Ha puesto en valor que la IA "ya está dejando una huella visible en el tejido productivo, social y académico", con ejemplos reales de empresas que emplean modelos de predicción para optimizar procesos, ayuntamientos que adoptan sistemas inteligentes de gestión urbana o universidades que investigan aplicaciones en salud, turismo, industria o energía.

Igual ha defendido la necesidad de acompañar el avance tecnológico con programas de formación y capacitación que permitan a estudiantes, profesionales y emprendedores adquirir las competencias necesarias. En este sentido, ha puesto en valor el papel del Centro de Iniciativas Empresariales CIE de Santander, que en su primer año de funcionamiento "se ha consolidado como un espacio de referencia".

También ha también un llamamiento al uso responsable de la IA y ha subrayado la importancia de la ética, la transparencia y el respeto a los derechos digitales y la privacidad. "No basta con admirar lo que la tecnología puede hacer. Debemos preguntarnos para qué lo hace, con qué propósito y bajo qué principios. La ética no debe ser un adorno, sino la brújula que guíe cada avance", ha sentenciado.