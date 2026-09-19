Extinguido sin heridos el incendio de un coche en Soba

Imagen del suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido, sin lamentar heridos, el incendio de un coche en la carretera de Los Tornos, en Soba.

En la red social X, el 112 de Cantabria ha detallado que los efectivos han acudido tras el aviso de coche ardiendo por un problema mecánico y, al llegar, han apagado las llamas, retirado el vehículo y echado espuma para evitar que el fuego se reproduzca.

Por último, ha matizado que el vehículo ha quedado totalmente calcinado, pero no ha habido que lamentar heridos. También acudieron la Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.