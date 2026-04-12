Extinguido un incendio en una chimenea de una vivienda en Udías - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Abr. (EUROPA PRESS) - Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido esta noche un incendio en una chimenea de una vivienda adosada del barrio La Virgen, en el municipio de Udías, que no ha ocasionado daños personales.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el lugar a los efectivos autonómicos que refrigeraron el tubo, el cual acumuló bastante temperatura, según ha informado en su perfil de 'X'.

Por último, procedieron a revisar toda la vivienda con una cámara térmica para asegurarse de que no existían puntos calientes.