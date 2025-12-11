Extinguido el incendio en el edificio de Leonardo Torres Quevedo, aunque los vecinos siguen dentro - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Santander han extinguido el incendio que se ha declarado sobre las 17.00 horas de este jueves en un piso del bloque número 19 de la calle Leonardo Torres Quevedo, en zona de Cazoña, si bien los vecinos continúan dentro del edificio, del que no han podido salir a causa del humo.

Los efectivos están en estos momentos ventilando y revisando el edificio pero todavía los residentes permanecen en el interior.

El fuego se ha originado en un segundo piso y la escalera del inmueble, de 12 plantas de altura y con cuatro viviendas en cada una, se ha llenado de humo.

Los efectivos de emergencias han pedido a los vecinos que cierren puertas y ventanas para impedir la entrada del humo a sus pisos.

En estos momentos permanecen en el lugar, además de los bomberos de Santander, que han acudido con dos camiones y una escala, la Policía Nacional y la Local, que han cortado las calles aledañas a la plaza Manuel Llano, donde se ubica el edificio, y una ambulancia del 061.