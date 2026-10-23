Extinguido un incendio en una vivienda en San Roque de Riomiera que salda sin heridos

Un bombero trabaja en la extinción del incendio - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido esta madrugada un incendio declarado en una vivienda de San Roque de Riomiera. El fuego ha causado importantes daños materiales, sin que haya que lamentar daños en personas.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió aviso del incidente minutos antes de las 5.00 horas, momento en el que movilizó para atender el suceso a los propios efectivos autonómicos, 061 y Guardia Civil.

A su llegada, los bomberos cortaron la propagación de las llamas y bajaron la carga de calor para, posteriormente, desescombrar y completar la extinción.

Remataron la intervención enfriando todo el área afectada y regresaron a su base a las 13.00 horas, ha informado el Servicio de Emergencias.