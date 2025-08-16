El Extra de Verano de la ONCE deja dos millones de euros en Cantabria

Archivo - Vista aérea de la zona del Puerto de Santoña.-ARCHIVO - PUERTOS DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cupón Extra de Verano de la ONCE de este viernes ha dejado dos millones de euros en Cantabria a través de dos cupones vendidos en Santoña y Cabezón de la Sal que han obtenido un millón cada uno.

En concreto, Ángel Fernando Cagigas es el vendedor de la ONCE que ha vendido el cupón premiado en Santoña, mientras Manuel Pita es quien ha llevado la suerte hasta Cabezón.

El sorteo, que ha repartido 24 millones, ha dejado su mayor premio en el Centro Comercial Nevada de Armilla (Granada), donde se vendió la serie agraciada con los 15 millones de euros.