La Fábrica de Creación de Santander abre convocatoria de residencias artísticas hasta el 25 de enero

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica de Creación, espacio municipal del Ayuntamiento de Santander concebido para visibilizar proyectos de artes escénicas, plásticas o audiovisuales, mantiene abierta la convocatoria de residencias artísticas hasta el próximo 25 de enero.

Así lo ha explicado en un comunicado este viernes la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha destacado que este programa apoyará los procesos de creación contemporánea, fomentará el intercambio entre artistas y acercará la práctica artística a la ciudadanía.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales mayores de edad, de cualquier procedencia, que desarrollen su trabajo en disciplinas como pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía, joyería artística o contemporánea, técnicas mixtas y otras prácticas afines.

En total, se seleccionará a tres artistas cada trimestre, que compartirán un espacio de trabajo en la Fábrica de Creación de Santander.

Las residencias se desarrollarán en periodos trimestrales a lo largo de 2026, con estancias de tres meses consecutivos: de febrero a abril, de mayo a julio, de agosto a octubre y de noviembre a enero de 2027. En total, podrán disfrutar de esta convocatoria 12 artistas.

Durante la residencia, los artistas dispondrán de un espacio compartido destinado principalmente a la producción, investigación y experimentación artística. Además, se pone especial énfasis en el carácter colectivo y experimental del trabajo, así como en el uso responsable y colaborativo de las instalaciones.

Uno de los ejes fundamentales de la convocatoria es la jornada final de estudio abierto, que se celebrará al término de cada trimestre.

En este encuentro abierto al público, se mostrarán los procesos y resultados de los proyectos desarrollados, favoreciendo el diálogo entre artistas, agentes culturales y ciudadanía. Además, en febrero 2027 se llevará a cabo una exposición con algunos de los trabajos en el espacio de Tabacalera.

Las personas interesadas deben completar el formulario de inscripción y adjuntar un currículum y un dossier con una breve descripción del proyecto a desarrollar. La selección se realizará atendiendo a la trayectoria del solicitante, la calidad y viabilidad del proyecto y su afinidad con el espíritu colectivo del programa.

El fallo se comunicará el 28 de enero y la primera residencia dará comienzo el 2 de febrero.