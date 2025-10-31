Fallece un buzo cántabro mientras trabajaba en una presa de Jaén

Un buzo realiza una inmersión. Imagen de archivo. - 112

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)/SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

Un buzo cántabro ha fallecido este jueves mientras trabajaba haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar, en Baños de la Encina (Jaén).

El accidente se produjo a las 17.15 horas, cuando un compañero sacó del agua a la víctima y solicitó ayuda al centro de coordinación, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes certificaron su defunción, según fuentes del instituto armado.

El 112 alertó también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha confirmado la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional a esta agencia, el buzo fallecido es natural de Cantabria.