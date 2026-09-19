Fallece un hombre de 85 años en un accidente de tráfico en la A-8 en Pomaluengo

Archivo - Autovía A-8 en Cantabria. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 85 años, y natural de Torrelavega, ha fallecido este sábado por la mañana en un accidente de tráfico en la autovía A-8 a la altura de la localidad de Pomaluengo (Castañeda).

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10.10 de este sábado, en el punto kilométrico 219,3 de la A-8 en dirección Torrelavega, donde el hombre fallecido ha detenido su vehículo, en el que también viajaba su hijo de copiloto, y ha activado las luces de emergencia.

En un comunicado, la Delegación del Gobierno ha explicado que, cuando el vehículo ya estaba parado, un camión que circulaba por la carretera ha impactado contra el turismo.

Hasta el lugar del accidente, se han trasladado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria y ambulancias del 061 cuyo personal médico solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre.

El hijo del fallecido, que ha resultado herido leve, ha sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.