Fallece el portero del Colindres tras sufrir un golpe en el partido frente al Revilla

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portero del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, de 19 años, que se encontraba hospitalizado en Valdecilla en estado crítico tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario el pasado sábado, 27 de septiembre, durante el partido de Tercera RFEF frente al Revilla, ha fallecido este lunes.

Familiares del joven guardameta, que se encuentra en estado "de muerte cerebral", viajan en estos momentos desde Valencia a Cantabria, si bien con dificultades debido a las incidencias que se están registrando por las inundaciones. Ha trascendido que la familia ha decidido donar los órganos del joven.

Por su parte, la Federación ha expresado sus condolencias y ha decretado tres días de luto y minutos de silencio en todos los partidos que se disputen este fin de semana. "El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto", ha indicado en un comunicado.

También ha expresado sus condolencias la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se ha mostrado "conmocionada" por la pérdida de "un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro" y ha mandado su "cariño" a su familia, amigos y, en general, al fútbol cántabro.