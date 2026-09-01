Faro Santander y Ayuntamiento exploran fórmulas de colaboración

Reunión entre representantes de Faro Santander y Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander y Ayuntamiento han mantenido este martes un encuentro que ha permitido poner en común proyectos y líneas de trabajo y comenzar a explorar fórmulas de colaboración.

De este modo, se ha repasado el trabajo cultural desarrollado por el Consistorio y se han compartido las iniciativas, proyectos y programas en los que el nuevo centro trabaja ya para sus primeros meses de actividad.

Así lo han señalado en declaraciones a los medios de comunicación la alcaldesa, Gema Igual, y el director de Faro Santander, Daniel Vega, tras esta reunión de trabajo celebrada en la sede de la Fundación Santander Creativa (FSC) entre responsables culturales vinculados a la ciudad y liderados por la concejala del ramo, Noemí Méndez, de la propia fundación y de Faro.

Vega ha considerado especialmente "importante" comenzar desde este momento a estudiar cómo puede Faro "imbricarse de una manera relevante en el tejido cultural de Santander" y sumar su programación y capacidades a las de otras instituciones.

"El objetivo es explorar de qué manera podemos trabajar juntos para que dos más dos sean cinco. Cuando se trabaja de manera colaborativa, el resultado es siempre mejor", ha afirmado.

El director ha detallado que Faro afronta sus primeros meses con tres grandes objetivos. El primero será "empezar a dejar huella en el territorio", aproximarse a la realidad cultural de Santander y Cantabria y asumir el papel que le corresponde dentro de ese ecosistema.

El segundo pasa por posicionar Faro Santander como un museo con una "programación de primera línea", capaz de situarse en el panorama nacional a través de sus colecciones, exposiciones temporales y actividades.

Finalmente, Vega ha señalado como tercera línea de trabajo la construcción de una red internacional de colaboraciones.

Según ha explicado, el equipo ha comenzado ya a establecer contactos y proyectos con otros museos e instituciones pensando en la programación de 2027 y 2028.

UN INMENSO SALTO

Por su parte, Igual ha destacado que la próxima apertura de Faro Santander supondrá "un inmenso salto" para la oferta cultural de la ciudad y ha puesto en valor las posibilidades de colaboración que se abren entre este nuevo espacio y el conjunto de instituciones y agentes culturales de la capital cántabra.

Ha agradecido a Vega y a todo su equipo su participación en este encuentro, que ha permitido "poner cara a los equipos y hablar de futuro" ante la inminente apertura de Faro, así como avanzar en la coordinación necesaria para que los profesionales vinculados a la actividad cultural de la ciudad conozcan su programación y puedan "trasladarla y recomendarla" a santanderinos, cántabros y visitantes.

La regidora ha remarcado la importancia de que la iniciativa privada se incorpore al modelo cultural que Santander viene desarrollando de la mano de las administraciones y de las entidades culturales.

"Siempre es una enorme satisfacción que la iniciativa privada se sume a ese modelo de ciudad, porque nos permite ampliar oportunidades y multiplicar el alcance de la cultura", ha señalado.

A juicio de Igual, Faro Santander contribuirá a "reforzar" esa transformación desde una doble perspectiva. Por un lado, permitirá a los ciudadanos acceder a nuevos contenidos, exposiciones, actividades educativas y propuestas culturales; y, por otro, incrementará la capacidad de Santander para atraer y retener talento, generar oportunidades profesionales y consolidarse como destino cultural durante todo el año.

"Queremos una ciudad cultural hacia dentro y hacia fuera: hacia dentro, porque los santanderinos van a disponer de un acceso a la cultura que hace unos años difícilmente podíamos imaginar; y hacia fuera, porque estas nuevas infraestructuras nos permiten recuperar y retener talento y generar actividad económica y empleo alrededor de la cultura", ha manifestado.

La alcaldesa ha destacado también la recuperación y transformación del histórico edificio del Paseo de Pereda, que permitirá abrir a ciudadanos y visitantes espacios hasta ahora vinculados al uso interno de Banco Santander.

Entre ellos ha citado 'Marisma', concebido como un ámbito gratuito de conexión de la Fundación Banco Santander con Santander, Cantabria y sus creadores, además de otros servicios asociados al nuevo centro.

DISFRUTAR DE OBRAS Y COLECCIONES EXTRAORDINARIAS

Igual ha resaltado asimismo la oportunidad de acercar al público los fondos artísticos de la Fundación Banco Santander y las grandes exposiciones que podrá acoger Faro.

"Vamos a poder disfrutar en Santander de obras y colecciones extraordinarias y, además, la capacidad de intercambio con otros grandes museos e instituciones nos permitirá acceder en el futuro a algunas de las mejores obras de arte del mundo", ha recalcado.

También ha valorado las condiciones de acceso anunciadas para el centro, las jornadas de puertas abiertas, las tarifas reducidas para los cántabros a mitad de precios y el programa Amigos por sólo 15 euros al año.

La alcaldesa ha hecho especial hincapié en la vertiente educativa y participativa del proyecto, con propuestas dirigidas a familias, niños y jóvenes, talleres y nuevas formas de relacionarse con la creación artística mediante la tecnología. Asimismo, ha señalado la variedad que aportarán sus nueve salas expositivas y la renovación progresiva de sus contenidos.

Por todo ello, ha agradecido a Ana Botín, Banco Santander y la Fundación Banco Santander su "apuesta" por Santander y Cantabria y ha animado a los ciudadanos a "apropiarse" de este nuevo recurso cultural.

"Lo importante ahora es que los santanderinos lo conozcan, lo valoren y, sobre todo, lo utilicen; que vayan a Faro, que visiten sus exposiciones, participen en sus actividades y tengan ese contacto permanente con la cultura", ha añadido.