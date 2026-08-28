Faro Santander dará la bienvenida al público con diez días de puertas abiertas y una fiesta con música, juegos y luz

Visita del edificio Pereda. - FUNDACIÓN SANTANDER

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander, el nuevo centro de arte impulsado por Fundación Banco Santander, dará la bienvenida al público con diez días de puertas abiertas, cuya visita será gratuita entre el 8 y el 17 de septiembre entre las 10.00 y las 19.00 horas, y una gran fiesta el día 12 con música, juegos y luz.

Las entradas para visitar el centro durante este periodo ya están disponibles en la página web de Faro Santander (www.farosantander.com) y, además, en taquilla habrá un cupo de entradas disponibles para cada día.

Estas jornadas de apertura ofrecerán una programación con actividades muy diversas, como talleres familiares, conciertos y el ciclo de encuentros 'Diálogos Faro'.

El objetivo es que el primer contacto del público con el centro sea cercano, compartido y participativo, ha indicado el director de Faro Santander, Daniel Vega.

Así, del 8 al 17 de septiembre Faro Santander desplegará un programa especial que dará a conocer la propuesta cultural del centro a través de sus protagonistas.

El auditorio acogerá a las 18.00 horas el ciclo de encuentros Diálogos Faro, cuya propuesta arrancará el día 8 con la charla inaugural entre la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el arquitecto David Chipperfield, responsable de la transformación del Edificio Pereda.

El ciclo continuará el día 9 con un encuentro sobre la Colección Banco Santander, con María Dolores Jiménez-Blanco, comisaria de la exposición, y María Beguiristain, directora de la Colección; 'Llamita', con Sara San Gregorio, comisaria del espacio, y Juan Bordes, escultor, arquitecto e historiador (10 de septiembre); y la historia del Banco Santander con José Antonio Gutiérrez Sebares, responsable del archivo histórico del Banco, y Miguel Ángel Bringas, profesor de la Universidad de Cantabria (día 11).

A los que seguirán las charlas sobre la Colección Gelman Santander, con Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México y comisaria de la exposición México Moderno, y Estrella de Diego, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid (día 17); Los Jardines de Faro, con el interiorista Javier Mariátegui y el arquitecto Juan Luis Líbano (15); y la relación de Leonora Carrington con la ciudad de Santander con Vanessa Boni, comisaria de la exposición 'El Surrealismo sintomático: Leonora Carrington', y Carolina Erdocia, directora de exposiciones de Faro Santander (16).

Asimismo, el espacio de creación 'Llamita' acogerá los talleres familiares 'Parafernalia' durante las tardes del 9, 10 y 11 de septiembre, de 16.00 a 19.00 horas, donde pequeños y adultos crearán los objetos, accesorios y adornos decorativos para la fiesta del sábado 12.

En paralelo, del 8 al 11 de septiembre, alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía activarán distintos espacios del centro mediante breves interpretaciones musicales.

Además, el sábado 12 de septiembre la celebración se trasladará al exterior, con una jornada de acceso libre dirigida a todos los públicos, en la que se ofrecerá una propuesta escénica muy diversa que fusiona la música académica con las sonoridades contemporáneas y el folclore de raíz cántabra, y un espectáculo de luces que simboliza el encendido de Faro.

A partir de las 17.00 horas, los Jardines de Pereda se convertirán en una gran fiesta familiar, desarrollada por Sara San Gregorio y Fábrica de Texturas, con juegos, talleres artísticos y actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Y la fiesta culminará con el encendido colectivo de cientos de farolillos que darán paso a la programación musical. La iluminación de su fachada, diseñada por Pedro Chamizo, transformará el edificio en un nuevo punto de luz en el corazón de la ciudad y simbolizará oficialmente el nacimiento de Faro.

Por otra parte, a partir del día 8 la experiencia en Faro Santander se completa con la apertura de sus espacios gastronómicos, localizados en las dos últimas plantas del edificio y bajo la dirección del chef Nacho del Corral.

Destacan los Jardines de Faro, que convierten la terraza-mirador en un espacio único desde el que contemplar la ciudad y la bahía de Santander.

Y la experiencia culmina en la tienda de Faro Santander, un espacio ubicado en el vestíbulo del centro que contiene una selección de publicaciones y productos vinculados a las exposiciones y a la programación cultural.

Tras el periodo de jornadas de puertas abiertas, a partir del 18 de septiembre, Faro Santander tendrá un horario de apertura continuado de 10.00 a 20.00 horas todos los días, excepto los martes no festivos, que permanecerá cerrado.

La tarifa general de acceso es de 14 euros y la tarifa reducida de 7 euros, que se aplicará a residentes en Cantabria, estudiantes de 18 a 25 años, mayores de 65 años, personas desempleadas y clientes de Banco Santander. El acceso será gratuito para menores de 18 años y empleadas y empleados de Banco Santander.

Algunos días a lo largo del año como el Día Internacional de los Museos o el Aniversario de Faro será gratuito para todos los públicos.

Faro pone a disposición del público audioguías gratuitas, accesibles desde el propio teléfono móvil, para todas las exposiciones, así como una introducción al propio edificio y a su historia.

Así, a partir del 18 de septiembre, Faro ofrecerá visitas guiadas dentro de su programa de mediación. Habrá pases diarios a las 17.00 horas y, los fines de semana y festivos, también a las 11.00 horas.

Para visitas a partir del 18 de septiembre, las reservas estarán disponibles desde el 8 de septiembre en la página web y en la taquilla del centro.

+Faro es el programa individual pensado para quienes quieren vivir Faro de una forma más cercana, participativa y enriquecedora. Disponible a partir del 28 de agosto, ofrecerá a sus miembros ventajas exclusivas para disfrutar y participar de una manera especial en la vida de Faro: acceso preferente e ilimitado al edificio, una invitación anual para compartir la experiencia Faro con la persona que elijas, inscripción prioritaria en las actividades y eventos, ofertas exclusivas en la tienda y los espacios de restauración y participar en actividades exclusivas.

Este programa permitirá que los residentes en Cantabria puedan acceder a Faro por una membresía reducida y visitar Faro de manera ilimitada por tan solo 15 euros al año. El resto de colectivos beneficiarios son estudiantes de 18 a 25 años, mayores de 65 años, personas desempleadas y clientes de Banco Santander.