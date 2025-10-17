La Federación de Municipios aprueba seis iniciativas que piden más financiación para los ayuntamientos

Los alcaldes piden que las administraciones "no les abandonen", y Gobierno y Delegación les tienden la mano y defienden el municipalismo

RUENTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Municipios de Cantabria (FMC) ha aprobado en su XXXVIII Asamblea General Ordinaria seis propuestas por unanimidad, cuatro de los alcaldes regionalistas y dos de los socialistas, centradas en reclamar mayor financiación para competencias impropias que asumen los ayuntamientos, para las obligaciones derivadas de la Ley de Bienestar Animal o para el Fondo de Cooperación Municipal.

Otras solicitan la retirada de infraestructuras de telecomunicaciones obsoletas y abandonadas, la limpieza y conservación de cauces de ríos y arroyos y la adopción de medidas de control de edificios en ruina.

La Asamblea, celebrada este viernes en el restaurante Los Molinos de Ruente, ha arrancado con una apertura a cargo de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el presidente de la FMC, Javier Camino; y el alcalde de Ruente, Jaime Díaz Villegas.

Al tiempo que el representante de los alcaldes ha pedido a las administraciones que "no les abandonen" y ha señalado que "tenemos que ir todos de la mano más que nunca", la presidenta y el delegado han trasladado su compromiso con el municipalismo y han "tendido la mano" a los ayuntamientos para afrontar sus "retos".

Buruaga ha celebrado que, pasado el ecuador de la legislatura, "ya podemos ver avances" en el proyecto de transformación impulsado por su Gobierno. "Se puede decir que el motor de Cantabria funciona, la región avanza" y también que es "muy especialmente gracias a los ayuntamientos".

Ha asegurado que el Ejecutivo está "haciendo los deberes" para garantizar servicios de calidad "en todos los territorios", y ha impulsado medidas que a su juicio contribuyen a la lucha contra la despoblación en los municipios rurales, como la modificación de la Ley de Suelo que permite construir en terreno rústico o los incentivos fiscales. "Esto es poner en valor económico y social las zonas rurales. Esto es la mejor política contra la despoblación que existe", ha dicho.

En su opinión, el Gobierno "está cumpliendo con los municipios como nunca antes". "Estamos a vuestro lado y nada de perfil", ha dicho, tras anunciar un aumento en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2026 para el Fondo de Cooperación Municipal.

Así, ha pedido "ayuda" a los regidores para que salgan adelante las cuentas del próximo ejercicio. "Confío en que con la ayuda de todos vosotros se imponga el sentido común, porque no podemos embargar el futuro de Cantabria", ha remarcado.

Por su parte, Casares ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "comprometido" con "devolver a los ayuntamientos la autonomía y los recursos para que sigan mejorando la vida de las personas".

Además, ha puesto en valor la política municipal porque es la de las "pequeñas acciones" que cambian la vida de los ciudadanos. "La política municipal no es una cuestión de poder, es una cuestión de servicio", ha señalado.

En paralelo, ha reconocido a los alcaldes como "ejemplo de la buena política, de la que sabe entender que es mejor sumar que restar", y son conscientes de que "lo único que importa" son sus vecinos.

LAS PROPUESTAS

Tras un descanso posterior a las intervenciones, en la asamblea, a la que han asistido o estado representados todos los ayuntamientos cántabros salvo los de Luena y Ribamontán al Mar, se han aprobado la rendición de cuentas del ejercicio 2024 y el presupuesto del 2025 -que recoge 182.000 euros de previsión de ingresos y la misma cuantía en gastos-, la memoria de gestión, y diferentes alcaldes han presentado las seis propuestas aprobadas por unanimidad, aunque ya habían sido debatidas y consensuadas antes de la asamblea.

Los regidores del PRC han impulsado cuatro propuestas destinadas a mejorar la financiación, la gestión y la capacidad operativa de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños; para atender las obligaciones derivadas de la Ley de Bienestar Animal, la retirada de infraestructuras de telecomunicaciones obsoletas y abandonadas; la limpieza y conservación de cauces de ríos y arroyos y la adopción de medidas de control de edificios en ruina.

Por su parte, los socialistas han llevado iniciativas para que la Federación de Municipios solicite al Gobierno de Cantabria un aumento porcentual del Fondo de Cooperación Municipal por encima de lo establecido en la ley reguladora -la presidenta ha anunciado que habrá un incremento del 2,8%-; y para que se revise la financiación de aquellas competencias impropias o servicios promovidos por el Ejecutivo regional para que, de manera paulatina, sean financiados en su totalidad: trabajadores de los SSAP, precio hora de ayuda a domicilio, centros de día de atención a la infancia y a la adolescencia y técnicos aulas de dos años y agentes de desarrollo local, entre otros.