Feijóo se reúne con el Gobierno de Buruaga para conocer las prioridades estratégicas en Cantabria

Feijóo se reúne con Buruaga y sus consejeros - PP

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido esta jueves por la mañana una reunión de trabajo con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y los miembros de Gobierno, para conocer de primera mano las prioridades estratégicas de cada una de los áreas del Ejecutivo autonómico.

El encuentro se ha producido con motivo de la presencia de Feijóo en Santander, para participar en el encuentro sobre la Unión Europea organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde se ha vuelto a referir a las causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno central y su presidente, Pedro Sánchez (PSOE) y a la necesidad de elecciones.

Al hilo de lo anterior, y con motivo de la entrevista con Buruaga y sus consejeros -de la que informa el PP- y teniendo en cuenta que este partido "gobierna para el 70 por ciento de la población", Feijóo ha pedido que el buen trabajo autonómico tenga repercusión nacional en este momento en el que la inmensa mayoría de la población pide a gritos un cambio de Gobierno".

El líder del PP y de la oposición ha subrayado así su deseo de que Cantabria sea "parte de la victoria y del cambio para construir una España mejor que deje atrás tanto la corrupción como la degradación institucional, económica y de los servicios sociales".

El PP destaca que Feijóo ya se reunió el pasado mes de abril con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, e indica al respecto que este tipo de encuentros se producirán en términos similares con representantes de otros gobiernos del PP en toda España.

"Serán útiles para definir nuestras prioridades políticas tanto a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez como para concretar y mejorar nuestro proyecto como alternativa para España", explica al respecto.

Por su parte, la presidenta cántabra y del PP regional ha trasladado a Feijóo "las claves de la transformación" que, a su juicio, está viviendo la comunidad autónoma en esta legislatura, con "una política de impuestos bajos, la reducción de la burocracia, la simplificación administrativa, a una política de inversión pública sin precedentes e impulsando proyectos transformadores", según ha enumerado Buruaga.

Y todo ello, ha añadido y reiterado la jefa del Ejecutivo 'popular', a pesar del "freno" que supone el Gobierno de Sánchez, por lo que ha insistido en la necesidad de "empujar el cambio en España para acelerar el cambio en Cantabria".

Y es que según Buruaga, "Cantabria necesita un Gobierno de España que impulse los proyectos de infraestructuras como el tren a Bilbao, una política energética que facilite la puesta en marcha del proyecto Altamira, la mayor inversión privada de la historia de Cantabria, o que ayude a solucionar problemas como el de la vivienda".