La Feria Desembalaje abre sus puertas en el Mercado de Ganados de Torrelavega con 95 expositores

Feria Desembalaje. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 27 edición de la Feria Desembalaje Cantabria ha abierto este viernes sus puertas en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, donde permanecerá hasta este domingo 9, con la participación de 95 expositores nacionales e internacionales y una amplia oferta de antigüedades, decoración, coleccionismo, mobiliario, objetos vintage y piezas singulares.

La Feria, que podrá visitarse de 11.00 a 21.00 horas, reúne este año a 95 expositores procedentes de numerosos puntos de España -Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y La Rioja-, además de profesionales de Francia y Portugal, consolidando su carácter nacional e internacional.

Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de antigüedades, mobiliario, cerámica, iluminación, textiles, libros, juguetes antiguos, objetos industriales, piezas vintage y artículos de coleccionismo, tanto para coleccionistas como para el público general.

Además, la programación incluye talleres gratuitos de restauración, impartidos por Lakeone, un sorteo de una antigüedad entre los asistentes y diferentes servicios como cafetería, transporte de piezas, pago con tarjeta, accesibilidad para personas con movilidad reducida y acceso con animales de compañía.

La concejala de Ferias y Mercados, Cristina García; y el concejal responsable del Mercado Nacional de Ganados, Pedro Pérez Noriega; han acudido al cato de inauguración, junto a Monserrat Mayordomo, la mujer del organizador del certamen, Josep María Camps, quien no ha podido desplazarse hasta Torrelavega por motivos de salud.

Durante el acto, Mayordomo ha explicado que la Feria reúne piezas para todo tipo de públicos y coleccionistas, desde pequeños objetos de un euro hasta piezas de varios miles de euros.

"Los expositores guardan durante todo el año sus mejores piezas para traerlas a Cantabria porque saben la importancia que tiene esta Feria", ha indicado.

Por su parte, García Viñas ha destacado la "excelente" respuesta del público desde el primer momento de la apertura, con visitantes esperando para acceder al recinto, por lo que ha confiado en que el certamen vuelva a registrar una gran afluencia durante todo el fin de semana.

Asimismo, ha agradecido el trabajo desarrollado por de Josep María Camps durante casi tres décadas para consolidar esta cita, y a la organización que continúe apostando por Torrelavega como sede de un evento plenamente consolidado que cada verano atrae a miles de personas y contribuye a dinamizar la actividad económica de la ciudad.