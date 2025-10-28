La I Feria del Hogar de Cantabria reunirá este fin de semana en Santander a más de 53 expositores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La I Feria del Hogar de Cantabria reunirá este fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, a más de 53 expositores de 31 empresas con el fin de ofrecer al público una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el hogar, además de talleres, premios y actividades para todos los públicos.

La feria está organizada por la Consejería de Comercio, junto a la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) y con la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

Contará con zonas de exposición, espacio de demostración y asesoramiento personalizado, en los que los profesionales del sector compartirán soluciones y novedades para hacer más cómodos, sostenibles y funcionales los hogares cántabros.

Así, se celebrará el 'Bingo ComPremio Cantabria', en el que se repartirá un total de 1.500 euros en 'vales regalo' a gastar en los expositores participantes en la Feria. Los cartones se entregarán de manera gratuita a cada visitante, junto con el díptico informativo, a la entrada del recinto. La línea ganadora se llevará 100 euros en vales de regalo a consumir en los establecimientos adheridos a la campaña del bingo y el bingo ganador recibirá un premio en vales de regalo de 400 euros.

Además, habrá actuaciones de baile, que aportarán ritmo y dinamismo a las jornadas de la Feria, y un programa de jornadas y ponencias abiertas al público sobre temas como la vivienda, con el asesoramiento de Afilia Inmobiliarias; la decoración, con charlas que impartirá el Colegio Oficial de Diseñadores de Interiores y Decoradores; las plagas, con la Asociación de Jardineros de Cantabria, que traerán a dos expertos para analizar plagas de relevancia actual, como es la invasión del picudo rojo en las palmeras, y una ponencia de ENEGA Energía sobre el sistema de asesoramiento al consumidor en esta materia.

También habrá talleres de peluquería, adornos navideños, nudos decorativos.

El horario es el viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado, 1 de noviembre, y el domingo, 2 de noviembre, de 10.30 a 21.00 horas. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Así lo han anunciado este martes el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz; el concejal de Comercio de Santander, Álvaro Lavín; el secretario general de la Federación de Comercio de Cantabria (COERCAN), Gonzalo Cayón, y la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega.

Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de este evento, el primero de estas características que se celebra en Cantabria, a la hora de captar nuevos clientes a través de la muestra de los productos y servicios de las empresas de hogar con el objetivo de dar visibilidad al comercio local de este sector.

"Queremos convertir esta nueva feria en un referente regional en innovación, tendencias y oportunidades para el hogar", ha subrayado Ruiz.

Atendiendo a petición de todo el sector comercial, a través de COERCAN, Ruiz ha destacado la apuesta de su departamento por una feria que pretende dar a conocer a los consumidores de Cantabria y también de fuera de la región "todo el potencial" que el comercio local puede ofrecer en sectores como la decoración, textil del hogar, mobiliario, descanso, energía, sostenibilidad, domótica, tecnología, seguridad, chimeneas, calefacción, jardinería, exteriores, reparaciones, mantenimiento, inmobiliarias, construcción, ventanas, cerramientos, artesanía y productos naturales.

FERIA PARA LOS COMERCIOS DE CANTABRIA

"No se trata de una feria para que empresas y comerciantes de fuera de Cantabria vengan esporádicamente a vender aquí sus productos, sino de que los comerciantes y empresarios de la región tengan un espacio de promoción y visualización de sus productos y servicios", ha matizado el director general.

Además, ha explicado que la Feria "no sólo va a ser un espacio expositivo", sino que contará con una "importante programación" de talleres, reuniones y charlas informativas, además de actuaciones de dinamización para atraer al público en general.

Ruiz, quien ha precisado que el objetivo es "acompañar" al comercio de proximidad de Cantabria, un sector "muy importante" para la región por la riqueza que aporta, en concreto, en torno al 25% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria por el empleo que genera y, sobre todo, por su "gran valor social".

"No se puede concebir nuestro modelo de sociedad sin el comercio de Cantabria", ha subrayado.

Por su parte, el concejal ha destacado la importancia de este evento para seguir impulsando y apoyando la actividad del comercio local y ha asegurado que esta iniciativa, "que cuenta con los cuatro socios estratégicos del mundo del comercio", va en consonancia con el plan estratégico de comercio de la ciudad de Santander.

El secretario general de COERCAN ha afirmado que la Feria responde a una demanda del sector y ha animado a los ciudadanos a que visiten este fin de semana el Palacio de Exposiciones.

Finalmente, la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria ha señalado que esta Feria representa "una gran herramienta" para fortalecer el tejido empresarial de la región y a un colectivo, el de las pymes, que en el caso de Cantabria representa el 95% de las 38.000 empresas de la región.