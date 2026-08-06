La Feria del Queso de Pesquera reunirá a 34 productores artesanos el 14 y 15 de agosto

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXXI Feria Internacional del Queso Artesano de Pesquera reunirá el 14 y 15 de agosto a un total de 34 elaboradores artesanales, 19 de Cantabria y de los que 12 son queserías. El resto proceden de Asturias, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Cataluña.

Entre las queserías participantes, que ofrecerán variedades de oveja, vaca, cabra y búfala, habrá productores representantes de hasta ocho denominaciones de origen protegido: Liébana, Bejes-Tresviso y Queso de Nata, todas ellas de Cantabria; San Simón, de Galicia; Idiazábal, del País Vasco; Cabrales y Gamoneu, de Asturias, y Manchego, de Castilla-La Mancha.

Además de queserías, también asistirán a la feria productores de sobaos y quesadas; embutidos; pan y empanadas; vermuts; derivados del pato; anchoas; mermeladas; zumo natural, y helados.

Así lo han explicado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el alcalde de Pesquera, Julián Gutiérrez, y el presidente de la Asociación Sociocultural Pesquera, Rubén Ruiz, durante la presentación del cartel de la Feria, organizada por el Ayuntamiento y la agrupación con el apoyo del Gobierno regional a través de la Consejería, la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) y el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

También colaboran la Red Cántabra de Desarrollo Rural, la Red de Sostenibilidad de Cantabria y la Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural.

Susinos ha destacado la consolidación de esta feria como "uno de los grandes escaparates de la excelencia agroalimentaria de Cantabria y del norte de España" y ha puesto en valor "el trabajo, el esfuerzo y la pasión de nuestros productores artesanos".

"Cada queso que se presenta en esta feria es el resultado de generaciones de conocimiento, de respeto por el territorio y de una forma de producir que mantiene vivo el medio rural y contribuye a generar riqueza y empleo", ha subrayado la consejera, que ha destacado que estos encuentros "no sólo acercan al consumidor productos de una calidad extraordinaria, sino que también sirven para dar visibilidad a las pequeñas queserías, impulsar su comercialización y reforzar la imagen de Cantabria como una tierra de excelentes productos agroalimentarios".

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con el sector: "Apoyar a nuestros productores significa apostar por el futuro de nuestros pueblos, por el mantenimiento de nuestras explotaciones ganaderas y por un modelo de desarrollo rural basado en la calidad, la innovación y el arraigo al territorio".

Por su parte, el alcalde ha destacado la oportunidad que ofrece este evento para dinamizar el crecimiento socioeconómico del municipio, y ha puesto en valor la implicación y colaboración por parte de los vecinos, "que han logrado posicionar la feria como "un referente a nivel nacional en calidad y en variedad".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asociación Sociocultural Pesquera, quien ha resaltado la importancia de "potenciar el consumo de producto local como motor de una actividad económica que permita fijar población rural al territorio".

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Con el objetivo de promover la movilidad sostenible, el transporte colectivo, reducir el uso de vehículos particulares y la emisión de gases contaminantes, tanto la consejera como el alcalde y el presidente de asociación han llamado a la ciudadanía a que use el transporte público para desplazarse a la feria.

Y han recordado que la línea de Cercanías Renfe Santander-Reinosa y los autobuses Alsa que cuentan con parada en Pesquera. Quienes se desplacen en tren, autobús, en bicicleta o a pie entrarán en el sorteo de un lote de productos de la feria.