Fernando Broncano y Jordi Claramonte cierran esta semana la VI Pandemia Filosófica

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Fernando Broncano y el filósofo Jordi Claramonte cerrarán esta semana la sexta edición de la Pandemia Filosófica en el centro cívico de Tabacalera con entrada gratuita.

Broncano ofrecerá este martes 11, a las 19.30 horas, una charla en la que reflexionará sobre los límites éticos de la inteligencia artificial. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid, es autor de libros como 'La melancolía del ciborg' o 'Mundos artificiales, filosofía del cambio tecnológico'.

Su discurso parte de la consideración de que la inteligencia artificial es la tecnología que está cambiando todas las demás técnicas y dispositivos de nuestro entorno, afectando profundamente a nuestras sociedades. Por eso, considera necesario desarrollar límites morales, ecológicos y sociales desde una comprensión amplia de su funcionamiento y de sus aplicaciones. En este sentido, asegura, "la filosofía puede aportar una mirada importante en una imprescindible tarea interdisciplinar".

Broncano defiende que "no hay que temer ni subestimar a las inteligencias artificiales, que ya están por todas partes".

Por su parte, el jueves 13, a la misma hora, Jordi Claramonte invitará a los asistentes a su charla a cuestionarse si la sensibilidad, el arte o, incluso, la cultura, son aspectos reservados en exclusiva a los humanos y propondrá considerar que animales, plantas, hongos e incluso bacterias tengan su propia sensibilidad, su arte y su cultura.

"Lo que hace la primavera con los cerezos ¿no es acaso una obra de arte? ¿Lo que hace la orquídea con el abejorro ¿no es la muestra de una sensibilidad tan exquisita como un poema de Juan Ramón Jiménez o de Safo?", se plantea el filósofo.

Este ensayista y profesor de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia expondrá y animará a discutir sobre "esto que, a falta de mejor nombre, llamaremos Bioestética".

Y avanza que en ese viaje "nos haremos acompañar de pensadores como Aristóteles o Santo Tomás de Aquino, para quien el arte imita a la naturaleza no solo en el sentido de que copie sus formas o sus apariencias, sino porque imita los modos de operar propios de la naturaleza". Claramonte mantiene que quizás en esos modos de operar se puedan encontrar "verdaderos tesoros que, en nuestra soberbia, hemos aprendido a ignorar y maltratar como si al hacerlo no fuéramos nosotros, quizá los más perjudicados".

CONCURSO DE AFORISMOS

Por otra parte, hasta el miércoles 19 de noviembre, está abierto el plazo para que los estudiantes de Bachillerato presenten sus propuestas a la segunda edición del Concurso de Aforismos Filosóficos. Se han establecido tres premios consistentes en vales canjeables en la librería y papelería Gil por importe de 150, 120 y 90 euros respectivamente. Cada estudiante podrá presentar un máximo de dos aforismos con enfoque filosófico, que reflejen pensamientos profundos, reflexiones sobre la vida, el conocimiento, la existencia o la moralidad.

Para ayudarles en este camino, este jueves el profesor de filosofía Jorge Villasol impartirá un taller práctico para el que es necesario inscribirse a través del correo inscripciones@panaceacultural.com, el mismo al que se deben de enviar los aforismos para el concurso.

El fallo del jurado se dará a conocer en un evento que se celebrará el miércoles, 26 de noviembre, también en el Centro Cívico Tabacalera.