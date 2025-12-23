Ferroatlántica opera con un horno tras el incendio, que solo ha afectado al recinto del transformador

Ferroatlántica. - EUROPA PRESS

CAMARGO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fábrica Ferroatlántica (Boo de Guarnizo) ha podido operar este martes con un horno tras el incendio producido ayer en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante, que "solo ha afectado al recinto del transformador".

Así lo han informado fuentes de la compañía Ferroglobe en declaraciones a Europa Press, en las que han señalado que, tras la inspección técnica realizada esta mañana, se ha concluido que el fuego "no ha afectado" ni al horno de producción ni a la estructura de la nave.

Según han indicado, "dentro de lo malo" se trata de "buenas noticias" dado que, aunque "hay mucho daño", sobre todo de quemado eléctrico y de cableado, las llamas "no se ha expandido" más allá del recinto del transformador.

Las citadas fuentes han explicado que la factoría dispone de cuatro hornos, dos de los cuales se encuentran en la nave afectada por el incendio y otros dos en otra, donde este martes un horno ha continuado operando con normalidad.

De esta forma, se va a intentar, de manera paralela a los trabajos de reparación del transformador, encender "cuanto antes" el segundo horno que se ubica en la nave donde se produjo el fuego y que se encontraba en mantenimiento.

Así las cosas, se espera, "seguramente" a partir de enero, que la planta continúe operando con dos hornos, como venía haciendo hasta ahora.

INCENDIO

El fuego se produjo sobre las 19.00 horas en un depósito de aceite con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la factoría y se dio por extinguido sobre las 0.40 horas.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de cuatro parques de bomberos --Camargo, Santander, Torrelavega y autonómico de Los Corrales de Buelna--, 061, Cruz Roja, Guardia Civil, el servicio de drones del Gobierno y técnicos de la dirección general de Protección Civil.

El Gobierno de Cantabria desactivó la situación 1 del Plan de Emergencias Territorial (PLATERCANT) sobre las 13.00 horas de este martes tras las revisiones oportunas a la instalación.