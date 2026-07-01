El X Festival de Cine de Santander incorpora el cine Los Ángeles y la Fábrica de Creación a sus sedes

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe a Julia Olmo, directora del Festival de Cine de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Santander (FCS) incorpora el cine Los Ángeles y la Fábrica de Creación a sus sedes en su décima edición, que tendrá lugar del 11 al 17 de septiembre.

Se trata de una de las novedades que la directora del FCS, Júlia Olmo, ha trasladado al consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, sobre la nueva edición del evento, en el que el Gobierno cántabro colabora activamente, y que tiene la intención de integrarse en la ciudad y que vaya creciendo "año a año" con más actividades paralelas.

Por este motivo se va a ampliar el número de sedes, al colaborar con el cine Los Ángeles y con la Fábrica de Creación.

La sede principal del Festival será nuevamente el Centro Botín, donde tendrá lugar la inauguración y la gala de clausura, además de los 'Diálogos entre cineastas' y la sección oficial de óperas primas.

Por otro lado está la Filmoteca de Cantabria, que acogerá la sección cántabra competición, 'Cantabria infinita', además de los Cines Embajadores y el Teatro Casyc.

En relación a Los Ángeles, la directora del Festival se ha mostrado muy satisfecha por su incorporación, "ya que es un cine muy querido en la ciudad", así como la Fábrica de Creación, recurso del Ayuntamiento de Santander, "que han tenido una predisposición a colaborar con nosotros desde el primer momento".

Para Olmo, las películas "son el alma del Festival" pero se apuesta por crear espacios de interacción entre los cineastas y el público, una de las propuestas que se introdujeron el pasado año.

Se trata de los denominados 'Diálogos entre cineastas', que para la directora funcionaron muy bien porque estaban dirigidos principalmente al público joven, para que conocieran los procesos de creación.

Martínez Abad ha alabado "el excelente trabajo" llevado a cabo desde la organización del Festival, que año ha año "consigue sorprendernos con propuestas nuevas y atractivas", que además se suman a la programación cultural veraniega de Cantabria.

"Gracias a eventos como este, nuestra comunidad atrae a cineastas y actores de primer nivel, y además acoge películas que abarcan desde óperas primas iberoamericanas, títulos con dirección o producción cántabra, así como distintas actividades paralelas y de industria", ha añadido.

Durante el encuentro, Olmo ha agradecido al consejero el apoyo de su departamento, así como de todo el Gobierno de Cantabria, ha informado el Gobierno.

El FCS nació en septiembre de 2017 y, año a año, fortalece su estatus como referente de los certámenes cinematográficos de óperas primas y cine iberoamericano en España.

El Festival de Cine de Santander, organizado por Morena Films y el Centro Botín, cuenta con el patrocinio del Gobierno de Cantabria (Consejería de Cultura y Turismo, Consejería de Medioambiente y Consejería de Juventud), del Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Cultura (financiado por la UE), además de múltiples colaboradores.