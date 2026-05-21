El Festival Internacional de la Guitarra de España regresa al Doctor Madrazo con Jonnathan El Barouki

Cartel 'Figue'. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Doctor Madrazo volverá a convertirse en escenario del Festival Internacional de la Guitarra de España (FIGUE), que recala por cuarto año consecutivo en Santander con una propuesta musical "de primer nivel".

La cita tendrá lugar este viernes, 22 de mayo, a las 19.00 horas, con un recital del guitarrista venezolano Jonnathan El Barouki Luncz, con entrada libre hasta completar aforo, ha informado el Ayuntamiento.

Reconocido por una trayectoria internacional que le ha llevado a actuar en escenarios de Europa y América, El Barouki ha desarrollado una propuesta artística que combina la tradición académica europea con la riqueza rítmica y expresiva de América Latina.

Esta síntesis le ha permitido consolidar una voz interpretativa propia y obtener reconocimientos de prestigio internacional, entre ellos el Premio Città dello Jonio (Italia, 2024), que distingue su contribución a la difusión y desarrollo de la guitarra clásica.

Para su actuación en Santander, el músico ha diseñado un programa que recorre distintas épocas, estilos y geografías musicales, desde el repertorio europeo hasta la música popular venezolana.

El concierto incluirá obras de Johann Kaspar Mertz, Robert de Visée y Johann Sebastian Bach, junto a composiciones de Efraín Silva y Rodrigo Riera, además de una selección de temas populares de Venezuela.

La presencia de El Barouki forma parte de la programación del FIGUE 2026, un certamen que propone una experiencia musical abierta a diferentes tradiciones sonoras y que reúne en un mismo circuito la guitarra clásica, el flamenco y las músicas del mundo.

El festival combina la participación de intérpretes de reconocido prestigio internacional con nuevas voces que representan la evolución contemporánea del instrumento.

La edición de este año se desarrollará entre los meses de mayo y julio en ciudades como Madrid, Toledo, Santander, Bilbao, Cuenca, Valencia y Valladolid, creando una red cultural que conecta territorios y públicos a través de la música.

Bajo el lema 'Ven al FIGUE, ¡y vibra con nosotros!', el festival invita a disfrutar de conciertos en auditorios, centros culturales y espacios patrimoniales de toda España.

TALLER DE LITERATURA

Además, el Doctor Madrazo acogerá durante el mes de junio una nueva edición del taller de literatura de no ficción impartido por el escritor y periodista Marcos Pereda.

La actividad tiene como objetivo mostrar, de forma práctica y progresiva, el proceso de creación de una narrativa de no ficción, desde la concepción de la idea hasta la elaboración final del texto.

A través de ejemplos y recursos aplicables a distintos géneros, los participantes conocerán las características de la no ficción, sus principales modalidades y las diferencias con otras formas de creación literaria. El curso proporcionará las herramientas necesarias para abordar proyectos como relatos de viajes, biografías o reportajes.

El taller, gratuito y dirigido a personas mayores de 18 años, dispone de diez plazas y se celebrará los días 8, 10, 15, 17 y 22 de junio, de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 942 203 100.

Marcos Pereda (Torrelavega, 1981) es autor y periodista especializado en no ficción y reportaje, colaborador habitual de medios como Jot Down, Esquire, Público o Rouleur, y cuenta con una obra traducida a varios idiomas.