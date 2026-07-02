La fiesta del PRC será este domingo en Cabezón de la Sal e intervendrán Revilla y Paula Fernández

Archivo - Paula Fernández, y Miguel Ángel Revilla - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PRC celebrará este domingo, 5 de julio, en el parque Conde de San Diego de Cabezón de la Sal, la trigésimo primera Fiesta Regionalista, con un programa con el objetivo de "exaltar y difundir" las tradiciones populares de Cantabria, y que incluirá las intervenciones del secretario general del partido, Miguel Ángel Revilla, y la candidata electoral, Paula Fernández.

El momento central de la jornada será a las 13.30 horas, con las intervenciones de ambos políticos, ha informado el PRC en un comunicado.

La fiesta comenzará a las 10.30 horas, con la apertura del Mercado Cántabro, talleres infantiles y exhibiciones de deporte rural. Después, a las 11.00 horas, tendrá lugar un pasacalles con gaitas, pandereteras y tamborileros y, media hora después, comenzará una actividad de ilustración en vivo y arte interactivo de la mano de la artista Bea Cea, mientras que a partir de las 12.00 está prevista la actuación de Los Tilducos.

Tras las intervenciones de Revilla y Fernández, se servirá una comida popular, de arroz montañés y té con orujo, al precio de dos euros por ración.

Ya por la tarde, a las 16.30 horas actuará Garabanduya y, a las 18.00 horas, habrá una merienda a base de chocolate y sobaos, antes del fin de fiesta a cargo de los Hermanos Cosío.

A lo largo de la jornada, Juventudes Regionalistas realizará una recogida de alimentos infantiles con destino al Banco de Alimentos, por lo que el PRC anima a todos los asistentes a realizar donaciones.