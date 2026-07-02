Las Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo ofrecerán más de 50 actividades y contarán con 72 peñas

Presentación de las Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Carmen de Revilla de Camargo celebrarán este año su edición más extensa y con mayor número de actividades hasta la fecha. Del 4 al 16 de julio, el programa incluirá más de 50 actividades a lo largo de diez jornadas y cerca de un centenar de horas de propuestas festivas, culturales, religiosas, musicales, gastronómicas y familiares. Además, volverán a contar con una de sus señas de identidad más reconocibles, la participación de 72 peñas que reunirán a alrededor de 2.400 peñistas.

El pregón tendrá lugar el martes 7 de julio, tres días después de que arranque la programación con el XV Concurso de Ollas Ferroviarias Virgen del Carmen y presentación de las peñas, que volverán a llenar de color y ambiente las calles de Revilla a partir de este sábado 4. La jornada concluirá con la actuación de La Caloca y una macrodiscoteca con DJ Turi.

Las familias volverán a disponer de un espacio destacado dentro del programa con la celebración del Día Infantil, que incluirá la I Marcha en Bicicleta El Carmen, parque infantil con hinchables, mercadillo solidario y sorteos a beneficio de AMARA Cantabria, chocolatada, taller de cuentos y la proyección al aire libre de la película The Wild Robot.

El apartado musical será uno de los grandes atractivos de las fiestas. Así, el sábado 11 tendrá lugar una de las principales noches del programa con los conciertos de Quorum Rock Band, La Última y Nos Vamos y Kaótiko, a los que se sumarán durante los siguientes días las actuaciones de De Sur a Norte, ZVIC Center, las verbenas con Grupo Tekila, Grupo Liverpool y New Tango, además de charangas, DJs y discorromerías.

El programa recuperará también algunas de las actividades más representativas de estas fiestas, como el rally de bares, los juegos entre peñas, las sueltas de vaquillas, el Gran Prix, el Día del Pueblo y de las Peñas, la paella popular, la salchichada, el mercado tradicional, el reparto del cerdo asado y el espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche final al día grande.

Los actos previstos mantendrán el marcado carácter religioso que distingue a esta celebración, con la novena, las ofrendas, las misas, las procesiones, los Picayos del Carmen y la tradicional presencia de la Virgen en el exterior del santuario desde la madrugada del 16 de julio hasta las 20.00 horas.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado este jueves el programa de las fiestas acompañado por la alcaldesa pedánea de Revilla, Raquel Cuerno; la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y los representantes de la Comisión de Fiestas, Víctor Hernández, Iván de los Ríos y Diego Ceballos.

Movellán ha indicado que El Carmen "no es solo una fiesta de Revilla, ni siquiera de Camargo, sino una celebración profundamente cántabra", al tiempo que ha destacado el protagonismo que vuelven a tener las peñas, recordando que Revilla fue pionera en este fenómeno. También ha puesto en valor la elección del Grupo de Danzas El Carmen como pregonero de las fiestas, coincidiendo con el cincuenta aniversario de su primera actuación.

Por otro lado, el alcalde ha reiterado la petición realizada por el Ayuntamiento para que el 16 de julio sea declarado festivo autonómico en Cantabria. Movellán ha defendido que la devoción por la Virgen del Carmen está ampliamente extendida en Cantabria y ha recordado que el Pleno de Camargo solicitó al Gobierno de Cantabria que el 16 de julio sea jornada festiva autonómica. "Algún día lo conseguiremos", ha asegurado.

También ha agradecido tanto a la Junta Vecinal como a la Comisión de Fiestas, peñas, asociaciones, patrocinadores, colaboradores, voluntarios, cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios municipales, el trabajo que desarrollan a lo largo de todo el año para que estas fiestas no sólo crezcan, sino que continúen implicando a las nuevas generaciones a la hora de mantener viva una tradición que constituye "una de nuestras principales señas de identidad".

Del mismo modo, el regidor ha subrayado que las del Carmen son "un referente de fiestas seguras" gracias al trabajo coordinado de todos los dispositivos implicados, y ha animado especialmente a los nuevos vecinos del municipio a descubrir una celebración que refleja la cultura y la tradición de Revilla y de Cantabria.

Por su parte, la pedánea de Revilla ha señalado que la seguridad volverá a ser la principal prioridad de las Fiestas del Carmen.

Asimismo, ha puesto en valor el crecimiento de la afluencia de romeros y peregrinos, las mejoras introducidas en los actos religiosos, con pantallas gigantes y refuerzo del sonido en el entorno de la ermita, además de la apuesta por las actividades familiares e infantiles. "Seguridad ante todo, fiesta a tope", ha resumido Cuerno, quien ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas abiertas "para todos".

En representación de la Comisión de Fiestas, Víctor Hernández ha resaltado que el programa ha sido diseñado para llegar a todos los públicos. En esta línea, se ha referido al crecimiento experimentado por las peñas, que según ha dicho convierten a Revilla "en uno de los principales referentes de Cantabria en participación", con la recuperación de las tradicionales sueltas de vaquillas que no se celebraban desde 2019.

"Lo importante es que el pueblo tenga vida", ha sostenido Hernández, quien ha confiado en que, un año más, el carácter religioso y el ambiente festivo "combinen de maravilla" durante unas fiestas que reunirán a miles de personas en esta pedanía.