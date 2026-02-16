El film 'Mi ilustrísimo amigo', que cuenta la relación entre Pérez Galdós y Pardo Bazán, centra el primer DCP de 2026

El film 'Mi ilustrísimo amigo' centra el primer DCP de 2026 - FILMOTECA DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission y la Filmoteca Mario Camus, ha abierto este lunes la inscripción para el primer Diálogo de Cine y Producción (DCP) del año que tendrá como protagonista la película 'Mi ilustrísimo amigo', de Paula Cons, que cuenta la relación que mantuvieron los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

El DCP46, previsto para el 28 de febrero, contará con la participación de la directora y guionista que, a las 18.00 horas y junto al productor de este largometraje, Chedey Reyes, y a la actriz protagonista, Lucía Veiga, hablará sobre el proceso de la creación de este largometraje y del vínculo de Benito Pérez Galdós con Cantabria y Canarias.

Asimismo, esta nueva jornada incluye la proyección de 'Mi ilustrísimo amigo', a las 20.00 horas, y un coloquio posterior con los asistentes en torno a las 21.30 horas.

No es la primera vez que Cons participa en esta iniciativa formativa de Cantabria Film Commission, dado que en septiembre de 2024 fue la protagonista del DCP35, un taller de cine que tuvo lugar en Cabezón de la Sal, justo después de rodar 'Mi ilustrísimo amigo'.

Entonces el trabajo se centró durante dos días en el proceso de sacar delante de una película, centrándose en aspectos como la idea, el guion, la escaleta, el dossier, cómo conseguir una productora o financiación y los procesos de preproducción y producción, entre otros.

En nota de prensa, la Filmoteca ha indicado que la inscripción para participar en el DCP46 se puede realizar a través de la web https://filmotecacantabria.es/es/dcp46/ .

LA PELÍCULA

'Mi ilustrísimo amigo' es la segunda película de Paula Cons. Cuenta la relación de amor real, pasional y epistolar que mantuvieron dos de las mentes más brillantes del siglo XIX en España: Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

Pardo Bazán, una mujer adelantada a su tiempo, escribe sobre temas controvertidos mientras desafía las normas sociales, y Pérez Galdós , reconocido por su naturalidad literaria, encuentra en ella a una musa.

En las apasionadas cartas que se intercambian, sus palabras se convierten en la clave de su conexión, desafiando las barreras de lo convencional y lo establecido.

Un romance epistolar clandestino al que ambos se entregan por completo, viviendo un idilio fuera de los límites del matrimonio y la moralidad de la época.

La película ha sido reconocida con el premio a Mejor Dirección de Fotografía (Best Cinematographer) tanto en el Miami Women Film Festival como en el Montreal Women Film Festival y, recientemente, Mejor Película en el Berlin Women Cine Festival, Mejor Interpretación en el OUFF y Premio del jurado en el Festival de Madrid.