La Filmoteca acerca la historia del cine desde diversas perspectivas

Las relaciones sentimentales, el cine negro americano o las óperas primas de Malick y González Iñárritu, entre la programación



SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha programado el mes de abril varias novedades en forma de ciclos para acercar al público a la historia del cine desde diversas perspectivas, "la temática, la formal o incluso desde el mundo creativo que las originó".

Así lo ha destacado su director, Antonio Navarro, quien también ha puesto en valor el primero de estos especiales que, bajo el título de 'Por amor al cine', servirá para repasar algunos títulos de la historia del cine que abordan las relaciones sentimentales.

De esta forma, se han programado 'Lo que el viento se llevó' (Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, EEUU 1939), 'Time to love' (Metin Erksan, Turquía 1965) y 'Los amantes del círculo polar' (Julio Medem, España 1998).

Navarro ha destacado como novedad el ciclo 'La órbita de Venus', que consistirá en la proyección de una serie de películas que ha elegido el guionista Fernando Navarro. Los filmes previstos son 'Venus' (Jaume Balagueró, España 2022), 'El más allá' (Lucio Fulci, Italia 1981), 'La noche de las gaviotas' (Amando de Ossorio, España 1975) y 'Melancolía' (Lars von Trier, Dinamarca 2011).

La carta de presentación de varios cineastas, la película con la que entraron en el mundo del cine, ocupará otro de los huecos de la programación de la Filmoteca de Cantabria en los próximos dos meses.

Será a través del ciclo 'Óperas primas', que permitirá el visionado este mes de abril de las primeras películas de dos cineastas muy distintos entre sí, Terrence Malick, con 'Malas tierras' (EEUU 1973), y Alejandro González Iñárritu, con 'Amores perros' (México 2000).

La cuarta de las novedades supone retomar un ciclo que ya ocupó la sala cántabra durante el mes de febrero y que se realiza junto a Cineinfito, 'Série noir'. Gracias a este especial se proyectarán "algunas rarezas o películas menos habituales" del cine negro americano.

En concreto, serán cinco títulos los que se podrán ver los sábados de este mes: 'Volver a vivir' (Alfred L. Werker, EEUU 1947), 'La culpa de Janet Ames' (Henry Levin, EEUU 1947), 'La acusada' (William Dieterle, EEUU 1949), 'La fugitiva' (Norman Foster, EEUU 1950) y 'The killer that stalked New York' (Earl McEvoy, EEUU 1950).

En cuanto a los ciclos que continúan de meses anteriores, en abril finalizará la retrospectiva dedicada a la cineasta y actriz japonesa Kinuyo Tanaka.

Protagonista de grandes filmes de Mizoguchi, Ozu y Naruse, su faceta como directora es muy poco conocida y sin embargo dirigió seis títulos que la sitúan como uno de los grandes nombres del cine japonés.

Así, este mes se podrán ver 'La noche de las mujeres' (Japón 1961) y 'Amor bajo el crucifijo' (Japón 1962).

Asimismo, en abril también se mantiene el habitual ciclo de 'Inéditos', destinado a ofrecer títulos que no han sido estrenados en Cantabria y que aspiran a ofrecer una visión del cine independiente más actual.

Las películas son 'Después del amor' (Aleem Khan, Reino Unido 2020), 'Playlist' (Nine Antico, Francia 2021), 'El asesinato de dos amantes' (Robert Machoian, EEUU 2020) y, fruto de la colaboración con la asociación La Llave Azul, 'Unicorn wars' (Alberto Vázquez, España 2022).

La Filmoteca Júnior propone dos visiones de un cuento infantil universal con 'La cenicienta' (Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wilfred Jackson, EEUU 1950) y la película recientemente restaurada por la Filmoteca de Catalunya 'Érase una vez...' (Alexandre Cirici Pellicer, José Escobar, España 1950), así como la nominada al Goya a Mejor película de animación 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra' (Julio Soto Gurpide, España 2022).

Además, la Filmoteca de Cantabria mantiene su labor de constante difusión de la obra del cineasta cántabro que le da nombre, Mario Camus, con la proyección este mes de 'Esa mujer' (España 1969), a lo que sumará una sesión especial en la que se proyectará 'En los márgenes' (Juan Diego Botto, España 2022).