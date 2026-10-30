La Filmoteca de Cantabria reedita su alianza con la Ópera de Oviedo que comenzará en noviembre con 'Macbeth'

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SANTANDER, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha renovado su acuerdo con la Fundación Ópera de Oviedo que permitirá la proyección en directo desde la sala de la calle Bonifaz de tres títulos de la temporada que se puede disfrutar en el Teatro Campoamor de la ciudad asturiana a partir de noviembre.

Por tercer año consecutivo, ambas instituciones culturales reeditan una alianza que posibilita que los amantes de la lírica de Cantabria asistan a las proyecciones de los títulos más relevantes de la temporada de la Ópera de Oviedo.

'Macbeth' de Giuseppe Verdi será la primera de las proyecciones, el 18 de noviembre, a las 19.30 horas, tras la que llegará 'Manon Lescaut' de Giacomo Puccini el 16 de diciembre y 'Cosí fan tutte' de Wolfgang Amadeus Mozart el 3 de febrero de 2027.

En todos los casos se trata de conexiones en directo con el Teatro Campoamor de Oviedo, donde se representan esas óperas. Las proyecciones cuentan con subtítulos en español y la entrada para todas ellas es gratuita, previa retirada de invitación en taquilla.

El director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, ha recordado que este acuerdo se inició hace dos temporadas con la proyección de 'Las bodas de Fígaro' y se ha reeditado en virtud de la "excepcional" respuesta del público cántabro. "Nuestra sala se llena y la respuesta de los espectadores es excepcional. Les entusiasma que podamos abrir esta ventana desde Santander para que puedan disfrutar de la que es, sin duda, la gran temporada de ópera del noroeste peninsular", ha afirmado.

Por su parte, Celestino Varela, director general y artístico de la Ópera de Oviedo, ha asegurado que para la entidad es "un placer" formar parte de la programación de la Filmoteca de Cantabria por tercer año consecutivo. "Estamos muy agradecidos porque esta colaboración nos permite llevar la ópera más allá de nuestro teatro y acercarla a nuevos públicos, facilitando que personas que quizá no tienen la oportunidad de asistir a una representación en el Teatro Campoamor puedan descubrir nuestra actividad y disfrutarla en la gran pantalla", ha puesto en valor.

También ha considerado que "la cultura debe llegar cada vez a más personas", por lo que la colaboración entre instituciones culturales es "fundamental para compartir, generar nuevos públicos y despertar el interés por la lírica". "Que nuestras producciones puedan disfrutarse también en Cantabria es una enorme satisfacción y una oportunidad para seguir tendiendo puentes entre territorios y acercando la ópera a la sociedad", ha añadido.

Por otra parte, la Filmoteca Mario Camus reedita también este otoño su colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, el Polish Film Institute y la productora Mañana para participar en la muestra Cine Polska, que permitirá al público cántabro descubrir seis de las "más estimulantes" películas producidas en Polonia en los últimos años.

La muestra, que incluye proyecciones también en diciembre, comenzará el 6 de noviembre con 'Hogar dulce hogar' de Wojciech Smarzowski y continuará durante este mes con pases de 'Simona Kossak' de Adrian Panek, 'Los monaguillos' de Piotr Domalewski y 'Sonata' Bartosz Baschke.

Asimismo, la Filmoteca de Cantabria realizará en noviembre un pequeño homenaje al cineasta Gonzalo Suárez, fallecido el pasado 29 de septiembre, con la proyección de dos de las obras señeras de su filmografía, 'Remando al viento' y 'El detective y la muerte'.

"Suárez fue un autor muy singular, con una obra marcada a fuego por la defensa de la libertad creativa, y un cineasta especialmente significativo de nuestro cine. Su repentino fallecimiento nos impidió ajustar la programación de octubre para reivindicar su obra en ese momento, pero no podíamos dejar pasar otro mes sin hacerlo", ha apuntado Franco.

A todo ello hay que sumar 'Romería' de Carla Simón, estrenada en otoño del año pasado, y las colaboraciones con Faro Santander, con el ciclo de cine mexicano, y Cineinfinito, acogiendo diferentes sesiones de la muestra 'Puntos de fuga'. Dentro de esta última colaboración se incluyen películas de Wim Wenders, Christopher Petit, Vincent Gallo y el iraní Abbas Kiarostami, de quien se proyectarán cinco películas: '¿Dónde está la casa de mi amigo?', 'Y la vida continúa', 'A través de los olivos', 'El sabor de las cerezas' y 'El viento nos llevará'.

En este mes de noviembre, la Filmoteca acogerá una nueva edición del ciclo de cine documental 'Miradas globales', organizado por La Llave Azul y cuya programación anunciará la asociación.

En cuanto a la habitual colaboración con la Alianza Francesa este mes se proyectarán 'Le roi des aulnes', una adaptación del poema de Goethe dirigido en 1931 por Marie-Louise Iribe, y 'Tant que le soleil frappe' de Philippe Petit.

Además, Filmoteca Junior, un ciclo orientado a acercar el cine a un público infantil y familiar, proyectará las películas 'Paddington' y 'Paddington 2'.