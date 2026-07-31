La Filmoteca de Cantabria repasa a partir de agosto la trayectoria de Quentin Tarantino

Archivo - Kill Bill: The Whole Bloody Affair - ANDREW COOPER/MIRAMAX FILMS - Archivo

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus repasará a partir de este mes de agosto la trayectoria de Quentin Tarantino, "uno de los cineastas más estimulantes" de las últimas décadas, con un ciclo que se extenderá hasta septiembre incluido.

Así, en agosto se proyectará la versión de 'Kill Bill' íntegra y revisada por el cineasta y estrenada recientemente, junto a otros títulos dirigidos por el director norteamericano en la primera etapa de su producción, como 'Pulp Fiction' o 'Jackie Brown', o con guion del propio Tarantino, como 'Amor a quemarropa' de Tony Scott.

Para el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, hablar de Tarantino es hacerlo de "uno de los cineastas más genuinos e influyentes de este siglo".

"Aunque su gusto por el cine popular, el pastiche y la serie B hayan podido distorsionar durante años la correcta valoración de su cine, hace ya mucho tiempo que esos debates han quedado sepultados bajo la contundencia de su estilo y la abrumadora influencia que ha tenido en otros cineastas", ha explicado.

Por lo que ha considerado "adecuado" ahora llevar a cabo esta revisión de su trayectoria en un año marcado por la recuperación de una de sus obras más controvertidas.

Sobre esta nueva versión, titulada 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', Franco ha remarcado que Tarantino agrupa los dos volúmenes en los que dividió la historia de venganza de una asesina traicionada por su amante y sus compañeros en una única película de cuatro horas y media de duración, que incluye algunas modificaciones introducidas por el cineasta para responder a sus intenciones originales.

Entre ellas, se expanden las escenas de anime y algunas en blanco y negro recuperan ahora en esta versión su color.

En colaboración con Elastica Films, la distribuidora que ha lanzado la película en España, la Filmoteca Mario Camus proyectará dos sesiones de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la primera el el día 13 a las 17.30 horas y el 16 de agosto a las 19 horas.

Por otra parte, en agosto la sala de la calle Bonifaz ha programado sendas sesiones de cine familiar con las películas 'El planeta del tesoro' y 'Chicken Run: evasión en la granja'.

También continuarán los ciclos dedicados a la nueva ola del cine australiano, organizado por Cineinfinito, y a Rafael Azcona por el centenario de su nacimiento, que este mes incluye dos colaboraciones del guionista con Luis García Berlanga: 'Patrimonio nacional' y 'La vaquilla'.

Asimismo, el ciclo 'Segunda oportunidad', que recupera filmes de estreno reciente que han tenido escasa o nula presencia en las pantallas cántabras, incluye la proyección de la película brasileña 'El agente secreto' de Kleber Mendonça Filho y el estreno en Cantabria de 'Omaha' de Cole Webley y, por su parte, La llave azul presentará 'Rebuilding' de Max Walker-Silverman.

Continuando con sus habituales colaboraciones con festivales y colectivos, la Filmoteca de Cantabria también acogerá varias sesiones de la nueva edición del Santander International Film Festival 'Picknic' con proyecciones entre el 21 y el 28 de agosto. A todo ello se suman un ciclo vinculado a Jazz Santander 2026, con los documentales 'Thelonius Monk: Straight, No Chaser', 'Chasing Trane: The John Coltrane Documentary' y 'Tete, tocar lo invisible', y dos sesiones del ciclo 'Cine sin niebla' que impulsa La Vorágine: 'Sobre el túmulo' de Paco Gómez Nadal y 'Atlas oculto' de Anne-Laure Boyer.