La Filmoteca de Cantabria se suma al centenario del nacimiento de Rafael Azcona con un ciclo que se inicia en mayo

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SANTANDER 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus inicia este mes de mayo un gran ciclo monográfico dedicado al guionista Rafael Azcona, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años este 2026.

Su director, Christian Franco, ha destacado que Azcona, uno de los grandes guionistas de la historia del cine español, dejó su impronta en filmes "memorables", con colaboraciones como cineastas como Luis García Berlanga, Carlos Saura, Marco Ferreri, José Luis Cuerda o Fernando Trueba, entre otros.

Este monográfico, realizado en colaboración con la distribuidora Avalon y que se prolongará hasta fin de año, comienza con la proyección de los primeros títulos relevantes de la trayectoria de Azcona como guionista.

En concreto, en mayo se proyectarán 'El pisito', dirigida por Marco Ferreri, y 'El verdugo' y 'Plácido', dos obras maestras de Luis García Berlanga.

"Cuando piensas en un guionista puro, en alguien cuya personalidad se hace palpable en las películas desde la escritura del guion, inmediatamente te viene a la cabeza Azcona. La historia del cine español no se puede entender sin su presencia", ha subrayado Franco.

Por otra parte, en mayo se pone en marcha una iniciativa para proyectar en Santander algunas de las películas del programa de este curso de la Filmoteca Regional, que llega semanalmente a 25 municipios cántabros.

Al respecto, Franco ha explicado que estos títulos también son demandados por el público que asiste a la sala de la calle Bonifaz, ya que se trata de "películas recientes o clásicos modernos que, por una razón u otra, no han entrado en programación".

Así, se podrán ver 'Celebración' de Thomas Vinterberg, 'Exmaridos' de Noah Pritzker y 'La comunidad' de Álex de la Iglesia, cuyo estreno cumplió 25 años hace unos meses.

Asimismo, organizado por la asociación CineInfinito, se ofrecerá un ciclo dedicado a Lucio Fulci, maestro del 'giallo', el cine de terror que floreció en Italia en la década de los 60 y los 70 del siglo pasado.

Por otra parte, se cerrarán este mes el ciclo monográfico sobre la cineasta noruega Anja Breien, así como el dedicado a las 'road movies', vinculado al curso que imparten Guillermo Martínez y Nacho Solana, que incluye la proyección de 'Thelma & Louise' de Ridley Scott, 'París, Texas' de Wim Wenders, 'O Brother!' de los hermanos Coen y 'Diarios de motocicleta' de Walter Salles.

La programación de mayo se completa con sesiones de cine infantil dentro de la Filmoteca Junior con las dos entregas de la saga 'Monsters S.A.' y sesiones especiales como las que traerán a Bonifaz 'La isla mínima' de Alberto Rodríguez o el documental 'La imperfección y la paciencia' de Alex Zapico.

A ello hay que sumar las habituales colaboraciones con colectivos como la Alianza Francesa de Santander con la proyección de 'Rouge', y La Llave Azul, que presentará 'The Mastermind', la nueva película de Kelly Reichardt.

En cuanto la programación en Torrelavega, Christian Franco ha avanzado que mayo arranca con la proyección de la película belga 'Yo te creo', premiada en los festivales de Berlín y Sevilla.

También ha anunciado que en las próximas semanas se proyectarán títulos como 'Incontrolable', una de las películas más sorprendentes de la temporada centrada en un hombre que parece la enfermedad de Tourette, y 'La Grazia', la nueva película de Paolo Sorrentino.