La Filmoteca homenajea en marzo a su proyeccionista, Fidel García, con un ciclo de sus películas preferidas

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus homenajeará en marzo a su proyeccionista, Fidel García, con un ciclo formado por las películas preferidas de este técnico, que se jubila en abril tras un cuarto de siglo de trabajo en la sala de la calle Bonifaz. Según ha recordado su director, Christian Franco, la Filmoteca cántabra inauguraba sus proyecciones el 31 de octubre de 2001 con la película 'Viridiana' y con Fidel García en la cabina.

Ahora, 25 años después, ha llegado el momento de su jubilación, por lo que la sala cántabra quiere dedicar la programación de marzo a celebrar y reivindicar su trayectoria con un ciclo especial de títulos que él mismo ha escogido.

Se trata de una selección que corrobora su amor por el cine clásico de Hollywood, su pasión por los musicales y el recuerdo de algunos de los títulos más señeros que ha estrenado durante su dilatada carrera como proyeccionista, ha informado la Filmoteca.

Para su director, "Fidel es un proyeccionista de los que ya no quedan, un profesional de la vieja escuela que se formó en una época en la que aún quedaban grandes cines en el centro de las ciudades, entre bobinas de 35 milímetros".

"Las personas que hemos ocupado, de una manera u otra, la dirección o el papel de programador de esta entidad hemos tendido a ser, puertas afuera, la cara de esta institución. Pero a nivel interno, Fidel es una figura mucho más esencial para configurar la identidad de nuestra Filmoteca gracias a su profundo conocimiento de todo lo relacionado con la exhibición cinematográfica y a su enorme calidad humana", ha asegurado Franco.

Por su parte, Antonio Navarro, que dirigió la Filmoteca entre 2019 y 2023 y que actualmente ejerce de responsable de programación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, también ha destacado el compromiso de Fidel García. "La mirada de Fidel siempre habita entre las manos expertas de quien conoce todos los secretos de una cabina de proyección y la fascinación infantil de quien se sienta en la butaca a dejarse sorprender", ha remarcado.

Para Navarro, es "en esa tensión donde brota su pasión, compromiso y honestidad con una profesión que es también el último y necesario paso de un arte. Desde su puesto de vigilancia de Bonifaz, mirando a través de la ventanilla por la que sale el haz de luz, Fidel siempre ha sido maestro de ceremonias y ávido espectador".

El ciclo especial 'Fidel García, la mirada del proyeccionista' se compone de 17 películas que se podrán ver durante todo el mes y que incluye grandes títulos como 'Con faldas y a lo loco' de Billy Wilder, 'La rosa púrpura de El Cairo' de Woody Allen, 'La aventura del Poseidón' de Ronald Neame, 'Hair' de Milos Forman y 'Como agua para chocolate' de Alfonso Arau.

A ellas se suman 'Cantando bajo la lluvia' de Gene Kelly y Stanley Donen, 'El silencio de los corderos' de Jonathan Demme, 'Fiebre del sábado noche' de John Badham, 'Seis gendarmes en fuga' de Jean Girault, 'Tarzán de los monos' de W.S. Van Dyke y 'La gran evasión' de John Sturges.

'La leyenda de la ciudad sin nombre' de Joshua Logan, 'Encuentros en la tercera fase' de Steven Spielberg, 'West Side Story' de Robert Wise y Jerome Robbins, 'Cinema Paradiso' de Giuseppe Tornatore y 'El mayor espectáculo del mundo' y 'Los diez mandamientos' de Cecil B. DeMille completan el ciclo.

Además, Cineinfinito se suma al homenaje al incluir en su ciclo habitual 'Noches en vilo' otro de los títulos predilectos de Fidel García, 'Carrie' de Brian De Palma.

MARÍA LUISA ELÍO Y TADEO JONES

Además, la Filmoteca incluye en su programación de marzo una programación especial por la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, centrada en la figura de María Luisa Elío, una destacada escritora navarra afincada en México, a donde se exilió su familia durante la Guerra Civil.

Junto a su marido, Jomí García Ascot, impulsó la película 'En el balcón vacío', descarnado retrato del exilio que ha sido restaurada gracias a un proyecto impulsado desde la Elías Querejeta Zine Eskola.

Tras un acuerdo con la entidad donostiarra, la Filmoteca de Cantabria proyectará dos sesiones de 'En el balcón vacío' dentro de un ciclo específico que incluye, además, la presentación en Cantabria de 'Volver a casa tan tarde', documental en torno a la figura de María Luisa Elío dirigido por Celia Viada Caso, que acudirá el 6 de marzo a Santander para asistir a la proyección de su película y mantener un encuentro con el público.

Además, un mes más habrá cine familiar con la proyección de la trilogía de Tadeo Jones, continuará la colaboración con la Alianza Francesa a través del ciclo 'Rendez-vous Ciné', que en marzo incluye dos sesiones de la película 'Le Panache' de Jennifer Deoldère, y La llave azul presentará 'La virgen de la tosquera' de Laura Casabé.

Completan la programación una nueva tanda de títulos del ciclo dedicado a recuperar joyas del cine portugués, entre las que destaca 'Francisca' de Manoel de Oliveira, y dos sesiones especiales: la proyección del documental 'Li Cham', organizada por la Coordinadora Cántabra de ONGD, y el preestreno del documental 'Hauspoa & Tunela' de Iñaki Pinedo y Gorka Hermosa.