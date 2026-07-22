Las finales del Circuito APEBOL-CANTABRIA SABE A NORTE por parejas serán el próximo lunes en Guarnizo

Archivo - Imagen del archivo de la Supercopa masculina de bolos en Muslera, Guarnizo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Circuito bolístico APEBOL-CANTABRIA SABE A NORTE por parejas concluirá el próximo lunes, 27 de julio, en la bolera de Muslera de Guarnizo.

En un comunicado, la Asociación de Peñas de Bolos ha informado de que este año el torneo está patrocinado por la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, a través de su marca 'Cantabria Sabe a Norte'.

Durante esta edición, como novedad, se incorporan a la competición las féminas cadetes y escolares, con lo que son cinco las categorías que compiten en cada uno de los torneos.

Las tiradas de clasificación son a concurso de seis tiradas, mientras que las finales (semifinales y final) se disputarán bajo la modalidad de juego libre al mejor de tres chicos, sin cierre y sin opción de empate.

El próximo lunes se celebrará la final del concurso, organizado por la Peña Los Remedios Grupo Teiba, en el que han participado 32 parejas, siendo las féminas las más numerosas.

La competición comenzará, a las 10.30 horas, con las féminas, interviniendo a continuación los cadetes.

Una vez finalicen estos últimos se procederá a la entrega de premios de ambas categorías. Por la tarde, desde las 16.00 horas, será el turno de los benjamines, alevines e infantiles, cuyas finales comenzarán, por ese mismo orden, a las 19.00 horas, finalizando la jornada con la entrega de premios.