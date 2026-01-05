Finaliza la renovación integral de Rucandial tras una inversión de 600.000 euros

La renovación integral de Rucandial finaliza con una inversión cercana a 600.000 euros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha culminado la mejora integral de la accesibilidad y los servicios urbanos en Rucandial, tras una inversión cercana a los 600.000 euros.

El proyecto inicial se modificó para atender peticiones vecinales e incorporar el soterramiento de tendidos aéreos de luz, telefonía y alumbrado, así como la renovación de las redes de abastecimiento de agua.

La alcaldesa, Gema Igual, ha visitado esta zona de Peñacastillo norte para comprobar el resultado de las obras realizadas, y que en un principio tenían un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos han incluido el soterramiento de tendidos, renovación de redes de agua, nuevos viales y aceras, así como la adaptación del alumbrado y la señalización.

La obra fue adjudicada originalmente a SENOR por 286.147 euros para acondicionar los viales y adaptar el alumbrado y la señalización.

Pero, posteriormente, se aprobó un modificado del proyecto, con un coste adicional de 119.000 euros, para atender la solicitud vecinal soterrar los tendidos aéreos.

De forma paralela, se ejecutaron las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua, a cargo de Aqualia, con una inversión de 192.174 euros.

En la renovación de la red de aguas, se ha sustituido la antigua tubería, se han renovado varias acometidas domiciliarias y se ha construido un nuevo ramal que permitirá conectar las redes de abastecimiento de Santander y Santa Cruz de Bezana.

La intervención también responde al incremento del tráfico en la zona, debido a su proximidad al PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria), y ha permitido definir una nueva intersección entre el acceso desde el parque tecnológico y la trama viaria de Rucandial.

En la visita también han participado el concejal de Fomento, Agustín Navarro; la responsable de Barrios, Lorena Gutiérrez; y vecinos del entorno.