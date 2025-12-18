Finalizada la mejora de las infraestructuras de medición de caudales en los ríos Deva y Bullón

Vista de la nueva estructura de aforos del río Deva - CHC

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha finalizado los trabajos de mejora de las infraestructuras destinadas a la medición de caudales en los ríos Deva y Bullón, en las inmediaciones de la localidad de Ojedo, dentro del término municipal de Cillorigo de Liébana, que han supuesto una inversión de casi 436.000 euros.

Las infraestructuras existentes --las estaciones de aforo SAI 1265 (río Deva) y SAI 1264 (río Bullón)-- operativas desde 1994, presentaban un estado avanzado de deterioro, con armaduras a la vista y signos de erosión y descalce en las estructuras, lo que además suponía un obstáculo para la migración de las poblaciones de peces presentes en el tramo medio-alto del Deva, ha explicado la CHC en un comunicado.

Los trabajos han consistido en la demolición de las estructuras deterioradas y la construcción de nuevas estaciones de medición, diseñadas para registrar de forma precisa los caudales mínimos ecológicos y permitir el seguimiento histórico de avenidas e inundaciones.

El nuevo diseño garantiza, según la CHC, "una plena integración ambiental" y es compatible con el movimiento migratorio de las especies piscícolas, especialmente del salmón atlántico, cuya presencia tiene un alto valor ecológico y simbólico en esta cuenca.

Las actuaciones, ejecutadas por la empresa pública Tragsa, se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, y tienen como objetivo mejorar la capacidad de registro de caudales en la cuenca media del Deva, garantizando al mismo tiempo la continuidad ecológica de los ecosistemas fluviales.

Forman también parte del programa de Actuaciones de recuperación fluvial y mejora de la continuidad que desarrolla la CH Cantábrico.

Durante el año 2024, la Confederación destinó 1,8 millones a 29 actuaciones en 20 municipios de Cantabria, dirigidas a mejorar la continuidad fluvial y recuperar el buen estado ecológico de los ríos de la demarcación.