Finalizada la reforma integral de dos vestuarios del complejo deportivo Óscar Freire

Finalizada la reforma integral de los vestuarios del complejo deportivo Óscar Freire

TORRELAVEGA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha finalizado la reforma integral de los vestuarios 2 y 3 del complejo deportivo Óscar Freire, una actuación que forma parte del plan municipal para modernizar la instalación, una de las más utilizadas por clubes, deportistas y familias del municipio.

El alcalde, Javier López Estrada, el concejal de Deportes, Nacho González, el responsable del Club Deportivo Amistad, José Luis Urbistondo, han visitado los vestuarios este lunes, ha informado el Consistorio.

Los trabajos han actualizado ambos espacios, al demoler la demolición antiguos tabiques, instalar un nuevo revestimiento cerámico y un pavimento antideslizante, reformar las redes de fontanería, saneamiento, electricidad e iluminación y reorganizar las duchas, que pasan de cinco a seis por vestuario. Además, ha instalado nueva grifería con regulación de temperatura, para acabar con los problemas de agua caliente.

López Estrada y González han confirmado que el Ayuntamiento continuará con la modernización del complejo deportivo esta primavera, con la renovación de otros tres vestuarios.