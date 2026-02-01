La financiación autonómica, a debate en el primer pleno del año del Parlamento

Una sesión plenaria del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 2 de febrero, en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones sobre el modelo de financiación autonómica, además del aumento de la plantilla de matronas en el sistema sanitario o las competencias de Salvamento Marítimo, entre otros asuntos.

Además, en esta sesión de mañana y tarde, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), responderá a preguntas de la oposición relacionadas con el convenio con el Hospital Santa Clotilde, el pago de subvenciones nominativas y el cumplimiento de promesas de cambios estructurales.

El pleno arrancará a las 12.00 horas con la proposición no de ley (PNL) del Grupo Regionalista que pide evaluar la posibilidad de traspaso integral de las competencias de Salvamento Marítimo.

A continuación, se debatirán dos iniciativas del PSOE: en una solicitan ayudas directas para la compra de vivienda construida para personas con dificultades, y en otra reclaman un incremento de la plantilla de matronas.

Por su parte, la PNL de Vox plantea "repudiar el acuerdo del Gobierno de España (PSOE-Sumar) con ERC para la reforma del sistema de financiación autonómica y renunciar a impulsar su reforma", mientras que el Grupo Popular propone rechazar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central.

En este pleno, el Gobierno responderá a la interpelación de Vox respecto a la creación de empresas y a la del PRC relacionada con los criterios de planificación y gestión de los servicios de urgencia de los hospitales.

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

Como en cada primera sesión de mes, la presidenta del Gobierno responderá a las preguntas de la oposición.

En este caso, Vox cuestionará a la jefa del Ejecutivo sobre la "propuesta de reversión de la situación actual para el cumplimiento de las promesas de cambio estructural" cuando se ha superado el ecuador de la legislatura.

Mientras, el Grupo Socialista quiere conocer los criterios para firmar la adenda del convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud; y el PRC pregunta el motivo por el que "se ha optado por no articular ningún mecanismo que garantice el pago de subvenciones nominativas vinculadas a convenios u obligaciones vigentes durante la prórroga presupuestaria pese a contar con cobertura legal en la Ley de Subvenciones de Cantabria".

La sesión se completará con preguntas de los grupos sobre la posibilidad de apertura del puerto de Requejada, la atención en el Hospital de Sierrallana, la gestión de Alto Campoo, así como la situación de los proyectos en terrenos de la antigua mina de Reocín, el pago de las subvenciones al sector ganadero y los accesos a viviendas de Resconorio, en Luena.