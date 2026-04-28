Firmado el convenio del Hospital Santa Clotilde con subidas salariales, reducción de jornada y mejoras en los permisos

Archivo - Hospital Santa Clotilde en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria y su homóloga en UGT han firmado, junto a la dirección del Hospital Santa Clotilde, el nuevo convenio colectivo para los años 2025 y 2026, que incluye una subida salarial con cláusula de revisión ligada al IPC, reducción de la jornada laboral anual y mejoras en los permisos retribuidos, entre otras cuestiones.

La federación ha señalado en un comunicado que el convenio, que afecta a más de 200 trabajadores, es fruto de un proceso negociador que ha incluido ocho reuniones tras denunciarse el anterior convenio, que caducó en 2024 y que ha tenido "una complicada trayectoria", con concentraciones del personal como la celebrada el pasado 5 marzo, para desbloquear algunas mejoras que para CCOO "eran indispensables".

El convenio recoge una reducción progresiva de las horas de trabajo efectivo, pasando de 1.650 a 1.636 horas anuales en el turno diurno y de 1.620 a 1.610 en el turno nocturno en 2026 mientras que en materia retributiva, contempla incrementos salariales del 2,9% para 2025 y un 2,5% para 2026, con una cláusula de revisión salarial si el IPC supera esas cifras, con un límite de tres décimas adicionales.

También se mejoran los complementos por domingos, festivos y nocturnidad, aumentando los festivos especiales de 80 a 100 euros, los domingos de 30 a 35 euros y los festivos ordinarios de 40 a 60 euros. En cuanto a la nocturnidad, las horas trabajadas entre las 22.00 y las 06.00 se retribuirán con un complemento del 25% sobre el salario base. Además se crean nuevos pluses, según los niveles, como el plus convenio, el de incentivos, el de disponibilidad o el plus de formación.

Por último, el personal con 25 años o más de antigüedad tendrá un día más de vacaciones, 31, en lugar de los 30 naturales actuales. Por otra parte se unifica el periodo de prueba en dos meses para los niveles 5 y 6, y se incorpora un protocolo de actuación frente al acoso por razón de orientación sexual que incluye definiciones técnicas, procedimientos de denuncia y plazos de investigación.