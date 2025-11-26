La Fiscalía archiva las denuncias por la gestión de mamografías en Cantabria: "Son meros retrasos"

Archivo - Realización de una mamografía a una mujer. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las denuncias por la gestión del cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma por considerar que son "meros retrasos" y al no haber denuncias de posibles afectadas.

"Fueron admitidas a trámite, pero han sido archivadas por consistir en meros retrasos y no haber denuncias concretas de posibles afectadas", ha informado el ministerio público este miércoles a Europa Press.

Izquierda Unida y la asociación El Defensor del Paciente denunciaron ante la Fiscalía los retrasos en el diagnóstico de las mamografías en la región --hubo cerca de 4.000 mujeres pendientes de resultado-- para que investigara lo ocurrido en torno a la gestión y determinara si podía ser constitutivo de delitos.

Para IU, lo sucedido podría ser constitutivo de homicidio imprudente o lesiones, ambos delitos en comisión por omisión y de haber fallecido por cáncer de mama alguna mujer sometida al cribado y con resultado tardío o dudoso o de haberse retrasado la detección de posibles lesiones malignas.

A juicio de este partido, el "fallo sistémico en la gestión sanitaria con un perjuicio potencial a miles" de cántabras, también podría suponer un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios e incluso de prevaricación administrativa si se acreditaran "decisiones injustas a sabiendas", como no cubrir bajas, vacaciones o jubilaciones o activar mecanismos de refuerzo ante la acumulación de pruebas.

Este partido señaló como posibles implicados en lo sucedido al consejero de Salud, César Pascual; a la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, y a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Y propuso como testigos a personal de Radiología del SCS; la Gerencia del Hospital Santa Clotilde --centro al que el Gobierno encargó la lectura de un millar de mamografías tras la acumulación de pruebas--, así como pacientes y asociaciones de personas potencialmente afectadas, entre otros.