Fisioterapeuta de Sierrallana cree que el tratamiento de suelo pélvico en la sanidad pública "queda cojo"

La directora de la sede de Torrelavega, Patricia Martínez, y la del curso, Érica Riesgo, junto a las ponentes Ana Valencia y Victoria Huerdo - UC

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fisioterapeuta del Hospital Sierrallana Érica Riesgo cree que el tratamiento de suelo pélvico en la sanidad pública "queda cojo" y piensa que ha aumentado la lista de espera para tratar la musculatura de esa zona "porque nos cuidamos más, pero también porque aumenta el número de personas que conoce la existencia del servicio y lo solicita a su ginecólogo y/o urólogo".

Riesgo, que dirige la sexta edición del Curso de Verano de la Universidad de Cantabria 'Avances en la prevención y tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico', ha señalado que el mayor grupo de usuarios que buscan mejorar su suelo pélvico son mujeres de entre 40 y 60 años, lo que se debe a que "la menopausia es el momento crítico para el suelo pélvico, por la caída de los estrógenos".

Durante el monográfico se abordarán nuevas tendencias, como la silla de suelo pélvico, el láser y el ácido hialurónico, para trabajar en esta materia y mejorar la musculatura de esta zona del cuerpo cuya pérdida de tono provoca la incontinencia urinaria, entre otros problemas, ha informado la UC.

Estas nuevas líneas de trabajo, junto a la importancia de la alimentación y los ejercicios, centran el contenido curricular del curso, que se imparte esta semana en la sede de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria en Torrelavega, y que está destinado a estudiantes de Fisioterapia, fisioterapeutas profesionales, matronas y público en general.

La menopausia y las disfunciones -tanto en hombres como en mujeres- son otros de los asuntos que se analizarán en este monográfico.

Aunque no es un problema específico de las mujeres, los suelos pélvicos que han pasado por un parto "tienen más predisposición a tener alguna lesión". "Pero la lesión no siempre va asociada a un parto", ha matizado Riesgo, quien ha explicado que "durante el embarazo, la postura y el postparto hacen que el suelo pélvico esté más distendido y tenga menos tono".

En su opinión, los problemas de suelo pélvico mejoran con ejercicios como el pilates, que "funcionan y están muy bien siempre que se hagan de forma correcta". Por otro lado, ese efecto se puede conseguir cuidando la postura y a través de "una dieta sana, con alimentos variados y antioxidantes, y complementos estrogénicos para luchar contra los efectos de la menopausia y perimenopausia", ha concluido.