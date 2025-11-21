Fito & Fitipaldis arrancan su gira 'Aullidos Tour' con lleno en el Palacio de Deportes

Fito & Fitipaldis en el concierto de inicio de gira en Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fito & Fitipaldis han arrancado este viernes su gira 'Aullidos Tour' en el Palacio de Deportes de Santander, donde la expectación del público que ha llenado la 'ballena' se palpaba ante este mítico grupo que inicia una andadura que le llevará por 28 ciudades españolas después de dos años y medio de su último concierto.

El cantante Fito Cabrales se ha dirigido al público para asegurar que tenía "muchas ganas" de comenzar la gira y ha dado las gracias al público presente, tanto de Cantabria como de fuera de la comunidad.

Con este concierto en la capital cántabra, el grupo vuelve a pisar los escenarios en los que repasará sus grandes éxitos y presentará su nuevo albúm 'El monte de los aullidos'.

La gira, que finalizará en mayo de 2026, ha empezado en Santander y pasará por A Coruña, Santiago de Compostela, Barcelona, Pamplona, Zaragoza o Madrid, entre otras.