'La flauta mágica' abre este lunes la 75ª edición del Festival Internacional de Santander

La Flauta Mágica - FSC

SANTANDER 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

'La flauta mágica' abre este lunes, 3 de agosto, la 75ª edición del Festival Internacional de Santander (FIS), que ha programado 52 propuestas de música y danza hasta el 31 de agosto.

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria acogerá esta nueva producción de la Semana Mozart de Salzburgo --que conmemora el 270 aniversario del nacimiento del genial compositor-- a partir de las 20.00 horas, y que se repetirá este miércoles, 5 de agosto.

Estrenada en enero, David Afkham se pondrá al frente de su dirección musical, con la Orquesta de la Escuela Reina Sofía y un reparto liderado por estrellas de la lírica como Javier Camarena o Kathryn Lewek.

Además, esta ópera contará con un espectáculo familiar a cargo de Gustavo Moral (este martes 4 de agosto) y verá el nacimiento de la nueva Academia Vocal de Cantabria.

El 75º FIS será clausurado el 31 de agosto con la presencia, por primera vez en España, de la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por el maestro Heras-Casado.

Del total de citas, 19 se desarrollarán en el Palacio de Festivales y dos en el Centro Botín. Al margen de Santander, la sección Marcos Históricos contempla otras 31 propuestas en otros 18 ayuntamientos.

Se trata de una de las ediciones con mayor dotación económica, 2,8 millones de euros, ya que tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento de Santander han hecho "un esfuerzo" con motivo del 75 aniversario.