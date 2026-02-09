La flota cántabra podrá capturar 1.600 toneladas de verdel y los pescadores lo ven "insuficiente"

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores cántabros podrán capturar este año 1.652 toneladas de verdel, de las que 860 corresponden a la flota de cerco (31 barcos) y las 792 restantes a los de otras artes (anzuelo y buques pequeños, que suman 73).

Se trata de una cantidad "escasa" e "insuficiente", según el sector, que hace una "mala" valoración de la cuota asignada a la región y que es provisional, toda vez que no hay acuerdo definitivo en torno a esta pesquería, que se afronta por tanto con "incertidumbre".

Y a esa sensación, la flota añade también el "miedo" derivado de esa falta de consenso y que podría desembocar en una sobrepesca y el posible "colapso" de esta costera.

Lo ha valorado y advertido así en declaraciones a Europa Press el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, quien ha explicado que pese a la falta de acuerdo entre España y los demás estados ribereños europeos, se han asignado unas cuotas "de partida" porque la costera del verdel (o caballa) "está encima".

De hecho, está abierta desde enero para la flota de cerco y arrastre, mientras que los barcos de otras artes solicitaron poder pescar esta especie en diciembre, para empezar así "cuanto antes", y se mantienen ahora a la espera de que se firme y publique la correspondiente resolución de autorización.

En total, se han establecido 9.475 toneladas para pescar verdel (o caballa) en nuestro país, cuota que el Ministerio de Pesca ha repartido entre las diferentes artes y buques en el Cantábrico y Noroeste.

La misma se ha calculado con el total admisible de capturas (TAC) existente y el recorte del 70 por ciento previsto, y que suponen algo más de 6.500 toneladas, a las que se han sumado las no utilizadas en 2025, año que en palabras de Nates fue "un fracaso" y se consumieron "muy pocas" toneladas.

Con todo, el portavoz de los pescadores cántabros ha hecho una "mala" valoración del reparto y la cuota, al considerarla "escasa" y sumar a la misma la "incertidumbre y miedo" del sector en torno a la pesquería del verdel.