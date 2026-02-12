El FOGASA ha abonado 3,8 millones en indemnizaciones y salarios a 542 trabajadores cántabros el año pasado

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, con el director provincial del FOGASA, Miguel Ángel Marcos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ha tramitado en 2025 en Cantabria 826 expedientes, de los que 475 fueron aprobados, correspondientes a 187 empresas afectadas por alguna situación de insolvencia y a 542 trabajadores afectados, a los que ha abonado 3,83 millones de euros.

De este total, 2,47 millones corresponden a indemnizaciones y 1,35 millones a salarios, lo que a juicio del delegado del Gobierno, Pedro Casares, evidencia "su función de protección de la clase trabajadora y su importante labor social".

El delegado se ha pronunciado así tras visitar las oficinas de la Unidad Administrativa del FOGASA en Cantabria, donde ha mantenido un encuentro con su director provincial, Miguel Ángel Marcos.

Según ha informado la Delegación, con este encuentro, Casares ha querido "reforzar la coordinación en la protección de los trabajadores ante situaciones de insolvencia empresarial" y ha puesto en valor este "servicio clave para garantizar derechos laborales".

Ha recordado que el FOGASA, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es un "organismo esencial que asegura el pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones".

Y ha enfatizado que "el compromiso del Gobierno de España con la defensa de los derechos laborales y la seguridad de los trabajadores es una prioridad".