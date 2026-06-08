Fomento adjudica en 1,8 millones la construcción de siete viviendas de alquiler asequible en Liencres

Siete viviendas de alquiler asequible y un local en Liencres (Piělagos-Cantabria) - GOBIERNO

SANTANDER 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Vivienda de Cantabria ha adjudicado por más de 1,8 millones (1.811.978 euros) la construcción de siete viviendas públicas, en régimen de alquiler asequible, que el Gobierno regional promoverá en una parcela en el barrio La Iglesia, en Liencres (Piélagos). Los trabajos, financiados con fondos europeos, cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

El titular del área, Roberto Media, ha valorado la importancia de estas nuevas edificaciones y su ubicación, "en un municipio con una elevada demanda y donde resulta especialmente complejo el acceso a una vivienda".

Según ha indicado en un comunicado, esta promoción forma parte de las 285 viviendas de alquiler asequible que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar esta legislatura para duplicar el actual parque público autonómico y dar respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, especialmente de jóvenes y familias con mayores dificultades para acceder al mercado libre.

La actuación de Liencres contempla la construcción de un edificio de dos plantas y bajocubierta que albergará siete viviendas destinadas al alquiler asequible, un régimen que deberá mantenerse durante al menos 50 años. El inmueble incluirá además un local de uso municipal destinado para prestar servicios públicos.

La promoción ofrecerá dos viviendas de un dormitorio, una de dos y cuatro de tres distribuidas en formato dúplex. Todas ellas dispondrán de salón y cocina integrados, uno o dos baños y una terraza-tendedero.

El edificio se levantará sobre una parcela ya urbanizada y dotada de todos los servicios básicos. Además, dispondrá de plazas de aparcamiento en superficie y zonas de acceso ajardinadas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Destacan las calidades en materia de eficiencia energética y sostenibilidad de estas viviendas para reducir el consumo energético. Así, el edificio contará con calificación energética A y usará solo energías renovables para los sistemas de calefacción y agua caliente.

Además, dispondrá de ventilación mecánica con recuperación de calor, suelo radiante y alto nivel de aislamiento térmico, lo que permitirá mantener una temperatura más estable durante todo el año.

Y el diseño del inmueble aprovechará al máximo la orientación y la ventilación natural de las viviendas, para favorecer la entrada de luz y contribuir a una mayor eficiencia.